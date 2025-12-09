Catalunya declara la emergencia por la peste porcina

El Govern ha declarado este martes la emergencia en Cataluña para todas las acciones destinadas a contener, prevenir y paliar los efectos y los contagios de la peste porcina. Asimismo, ha aprobado un paquete de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y sanitario derivado de la peste porcina africana (PPA) en Cataluña y ha declarado la emergencia para todas las acciones destinadas a contener, prevenir y paliar los efectos y los contagios de esta enfermedad.

Después de la reunión del Consejo Ejecutivo de cada martes, el Govern ha informado que la rápida propagación del virus y el riesgo de que algún animal pueda escapar de la zona de confinamiento «hacen necesario declarar la emergencia en determinadas actuaciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley de contratos del sector público». Así, se tramitarán de emergencia los contratos de servicios, suministros y, si es necesario, obras que adjudique la Generalitat o su sector público, que tengan como finalidad contener, prevenir o paliar los efectos y contagios de la PPA y posibles mutaciones o variantes del virus.

Las actuaciones incluidas en la contratación de emergencia son, por un lado, el suministro de material veterinario, servicios de laboratorio o medicamentos, equipos de protección, así como los servicios de limpieza, recogida y tratamiento de residuos. También el suministro de vehículos y combustible, ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos móviles, drones, cámaras termosensibles, trampas, armas y munición, o servicios de alojamiento y restauración del personal que participe en las tareas de prevención y servicios de desinfección o limpieza de equipos.

Una patrulla de los Mossos vigila uno de los puntos de acceso de la zona de exclusión de la peste porcina en la rodalia de Terrassa / ACN

Ayudas de 10 millones de euros

Por este motivo, se ha creado una línea de ayudas y subvenciones de 10 millones de euros, ampliable con 10 más, para mitigar el impacto económico que pueda provocar la enfermedad, y se amplía la línea de préstamos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), destinada a empresas y entidades afectadas por emergencias climáticas, para incluir como posibles beneficiarios a empresas afectadas. Más allá de este apoyo económico, Acció, la agencia para la competitividad de la empresa del Departamento de Empresa y Trabajo y la Promotora de Exportaciones Catalanas (Prodeca), empresa pública de la Generalitat, abrirán un servicio de asesoramiento a empresas afectadas directa o indirectamente y ofrecerán apoyo especializado.

Con este acuerdo, el Govern también ha encargado a la Agencia Catalana del Agua (ACA), Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) e Infraestructures.cat la ejecución de las acciones necesarias para controlar el brote de la peste porcina. Esto, según remarca el ejecutivo, se hará en coordinación con los departamentos de la Presidencia; Interior; Territorio, Vivienda y Transición Ecológica; y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y los ayuntamientos afectados.