El Govern ha declarat aquest dimarts l’emergència a Catalunya per a totes les actuacions destinades a contenir, prevenir i pal·liar els efectes i els contagis de la pesta porcina. Així mateix, ha aprovat un paquet de mesures urgents per fer front a l’impacte econòmic i sanitari derivat de la pesta porcina africana (PPA) a Catalunya i ha declarat l’emergència per a totes les actuacions destinades a contenir, prevenir i pal·liar els efectes i els contagis d’aquesta malaltia.
Després de la reunió del Consell Executiu de cada dimarts, el Govern ha informat que la ràpida propagació del virus i el risc que algun animal pugui escapar de la zona de confinament “fan necessari declarar l’emergència en determinades actuacions, d’acord amb allò que preveu la Llei de contractes del sector públic”. Així, es tramitaran d’emergència els contractes de serveis, subministraments i, si escau, obres que adjudiqui la Generalitat o el seu sector públic, que tinguin com a finalitat contenir, prevenir o pal·liar els efectes i contagis de la PPA i possibles mutacions o variants del virus.
Les actuacions incloses en la contractació d’emergència són, d’una banda, el subministrament de material veterinari, serveis de laboratori o medicaments, equips de protecció, així com els serveis de neteja, recollida i tractament de residus. També el subministrament de vehicles i combustible, ordinadors portàtils, tauletes, telèfons mòbils, drons, càmeres termosensibles, trampes, armes i munició, o serveis d’allotjament i restauració del personal que participi en les tasques de prevenció i serveis de desinfecció o neteja d’equips.
Ajudes de 10 milions d’euros
Per aquest motiu, s’ha creat una línia d’ajuts i subvencions de 10 milions d’euros, ampliable amb 10 més, per mitigar l’impacte econòmic que pugui provocar la malaltia, i s’amplia la línia de préstecs de l’Institut Català de Finances (ICF), destinada a empreses i entitats afectades per emergències climàtiques, per incloure com a possibles beneficiaris a empreses afectades. Més enllà d‟aquest suport econòmic, Acció, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball i la Promotora d‟Exportacions Catalanes (Prodeca), empresa pública de la Generalitat, obriran un servei d‟assessorament a empreses afectades directament o indirectament i oferiran suport especialitzat.
Amb aquest acord, el Govern també ha encarregat a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i Infraestructures.cat l’execució de les actuacions necessàries per controlar el brot de la pesta porcina. Això, segons remarca l’executiu, es farà en coordinació amb els departaments de la Presidència; Interior; Territori, Habitatge i Transició Ecològica; i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i els ajuntaments afectats.