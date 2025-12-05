El govern espanyol ha posat en marxa una investigació per esclarir quin ha estat l’origen del focus de virus detectat a Collserola de pesta porcina. A través d’un informe, el Ministeri d’Agricultura, dirigit per Luis Planas, ha apuntat que el virus podria haver sortit d’un laboratori, ja que presenta “moltes similituds” amb el que s’utilitza en “infeccions experimentals”. Una tesi que cada vegada sembla agafar més força. Minuts després de l’anunci del govern espanyol, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha comparegut en roda de premsa, en la qual no ha descartat que el brot de pesta porcina africana (PPA) hagi sortit del laboratori de l’IRTA-CReSA o d’alguna altra instal·lació de la zona.
Per altra banda, el responsable de la cartera també ha anunciat que la Generalitat ha obert un expedient informatiu, el qual ja han fet arribar al cos de Mossos d’Esquadra. En aquesta línia, Ordeig també ha assegurat que mobilitzaran a tots els científics experts en la matèria per aclarir tots els dubtes respecte a l’origen de la pesta porcina. Tot i així, també ha demanat molta “prudència”, ja que l’informe encara no és “concloent”, motiu pel qual l’inici del brot podria no estar relacionat amb cap laboratori: “Prudència a l’hora de fer segons quines afirmacions perquè tot pot canviar molt en molt poques hores”, ha assenyalat el conseller en roda de premsa. El conseller ha reiterat que la “prioritat absoluta” del Govern és mantenir controlat el radi de contenció del virus, però també ha dit que volen arribar fins “al final per aclarir l’origen”.
La teoria del laboratori
La teoria del laboratori es basa en un informe del laboratori de referència de la Unió Europea -el qual ha fet públic avui mateix el govern espanyol- que apunta que tots els virus que circulen actualment a la UE no pertanyen al mateix grup genètic que el del cas català, que és “molt similar” al grup que va circular a Geòrgia el 2007: “La soca del virus Geòrgia 2007 és un virus de referència que s’utilitza amb freqüència en infeccions experimentals en instal·lacions de confinament per dur a terme estudis del virus o per avaluar l’eficàcia de les vacunes”, detallen des del ministeri espanyol. De moment, la investigació continua en marxa.