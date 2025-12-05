El govern espanyol ha posat en marxa una investigació per esclarir si la pesta porcina, detectat a Collserola, que ha provocat la crisi prové d’un laboratori. Així ho ha anunciat aquest divendres el Ministeri d’Agricultura després d’haver rebut l’informe del laboratori de referència de la Unió Europea (UE). L’estudi, que seqüencia el genoma del virus i el compara amb altres brots detectats a Europa, indica que tots els virus que circulen actualment a Europa no pertanyen al mateix grup genètic que el del cas català, que és “molt similar” al grup que va circular a Geòrgia el 2007: “La soca del virus Geòrgia 2007 és un virus de referència que s’utilitza amb freqüència en infeccions experimentals en instal·lacions de confinament per dur a terme estudis del virus o per avaluar l’eficàcia de les vacunes”, apunten des del govern espanyol.
En concret, des del govern espanyol asseguren que “tots els virus que circulen actualment als estats membres pertanyen als grups genètics 2-28 i no pas al nou grup genètic 29, al qual pertany el virus causant del focus a la província de Barcelona”. Habitualment, a mesura que un virus es contagia, va mutant genèticament per adaptar-se. És per aquest motiu que les similituds amb el virus que va circular a Geòrgia fa gairebé vint anys els fa sospitar que podria haver sortit d’un laboratori: “Els virus, en condicions naturals, quan es propaguen mitjançant cicles d’infecció en animals, experimenten canvis en el seu genoma. El descobriment d’un virus similar al que va circular a Geòrgia no exclou, per tant, que el seu origen pugui trobar-se en una instal·lació de confinament biològic”, argumenten des de la Moncloa a través d’un comunicat.
Investigació en marxa
Tenint en compte les sospites actuals sobre l’origen del virus de la pesta porcina africana, el ministeri ha encarregat al SEPRONA de la Guàrdia Civil que investigui els fets com a “autoritat competent per a la investigació de possibles infraccions o delictes mediambientals”. El govern espanyol també s’ha reunit aquest divendres amb la coordinadora nacional d’Unió de Pagesos. En aquesta trobada, en la qual hi ha assistit el responsable del sector porcí d’Unió de Pagesos i d’Unión de Uniones, Rossend Santiveri, segons asseguren, el ministeri que encapçala Luis Planas no contempla fer controls de fauna sobre tots els porcs, només els senglars. Des del sector també sol·licitaven sacrificar tots els porcs en un radi de vint quilòmetres de la zona afectada, però des del govern espanyol ho han descartat.