Primer ERTO per la pesta porcina: una ETT envia a casa a 458 treballadors

La crisi derivada del brot de pesta porcina africana ha provocat el primer expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per força major a Osona, una de les principals comarques exportadors de carn de porc del país. Tot i haver quedat fora de la zona de restriccions marcada per la Unió Europea, diversos països importants com la Xina, el Japó o Mèxic ha vetat les importacions procedents de la comarca barcelonina. Almenys 458 treballadors del sector porcí d’empreses de Santa Eugènia de Berga han estat inclosos en l’ERTO presentat per l’empresa de treball temporal GCT Plus, segons ha avançat l’Agència Catalana de Notícies (ACN) i han confirmat fonts del Departament d’Agricultura.
Els treballadors afectats per la suspensió de contractes estaven subcontractats a diverses empreses del Grupo Jorge, com Le Porc Gourmet, Rivasam, MarcJoan i Productos Porcinos, segons la informació de què disposa Agricultura. L’empresa GCT Plus ha evitat fer declaracions sobre la situació dels treballadors. L’expedient presentat per l’ETT és l’únic que ha rebut fins ara la conselleria des de l’inici del brot de pesta porcina, que suma 13 positius a Catalunya, tot en porcs senglars trobats morts a dins del radi d’infecció original de sis quilòmetres. Ara el departament té cinc dies hàbils per resoldre l’expedient. Els ERTO van ser un instrument molt utilitzat durant la pandèmia de covid-19, ja que els treballadors no perden la feina i passen a cobrar l’atur, però no es consideren acomiadaments.
El secretari de Treball, Paco Ramos, va explicar la setmana passada que la conselleria està “preparada” per resoldre tots els expedients que li arribin en els cinc dies hàbils que marca la llei. La prioritat del Departament d’Agricultura és evitar la pèrdua d’ocupació al sector porcí durant els mesos que duri la crisi de la pesta porcina. El conseller, Òscar Ordeig, s’ha reunit aquest dijous amb les cinc empreses exportadores més importants per demanar “calma” i reduir “l’impacte el mínim possible” mentre es conté la infecció i es reobren els principals mercats d’exportació. Catalunya trigarà 12 mesos des de l’últim positiu detectat per tornar a ser considerat un país lliure de pesta porcina.
CCOO reclama que ajuts condicionats a les empreses
CCOO, que va ser el primer a denunciar la suspensió de contractes temporals al sector carni, ha reclamat al Departament d’Empresa i Treball que totes les ajudes públiques a les granges, escorxadors i plantes de processament de carn estiguin condicionats a mantenir l’ocupació. El sindicat ha traslladat a la conselleria la seva preocupació pels efectes que el brot de pestes de porcina pot tenir en un sector històricament marcat per la precarietat, la temporalitat, les externalitzacions i els “alts nivells d’explotació laboral” i ha alertat que la crisi per les restriccions a les exportacions no s’ha de fer servir per fer ajustos de plantilla “encoberts”. En un comunicat, CCOO fa aquest advertiment després de veure com algunes grans empreses han finalitzat o no renovat contractes de desenes de treballadors d’empreses de treball temporal malgrat que els seus centres no estan directament afectats pel perímetre sanitari ni per les restriccions, asseguren.
El Ministeri d’Agricultura crea un comitè científic sobre la pesta
El Ministeri d’Agricultura ha anunciat la creació d’un comitè científic sobre el brot de pesta porcina africana per fer seguiment de l’evolució de la malaltia i anàlisi de les possibles mesures per “controlar i erradicar” el virus a Espanya. Segons explica el ministeri, el brot presenta “una elevada mortaldat entre els animals afectats”. El grup estarà operatiu mentre continuï actiu el brot detectat a Collserola i estarà presidit per la secretària general de Recursos Agraris i Seguretat Alimentària, Ana Rodríguez. També comptarà amb la participació de la comunitat científica en l’àmbit veterinari i ramader i podrà convidar experts o representants sectorials. El comitè elaborarà un informe sobre l’aparició de la PPA a Espanya, la seva evolució i les mesures a adoptar per a contenir-lo i un altre informe final de conclusions, quan s’erradiqui la malaltia, per modificar i millorar l’actuació de les diferents administracions.