Primer ERTE por la peste porcina: una ETT envía a casa a 458 trabajadores

La crisis derivada del brote de peste porcina africana ha provocado el primer expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor en Osona, una de las principales comarcas exportadoras de carne de cerdo del país. A pesar de haber quedado fuera de la zona de restricciones marcada por la Unión Europea, varios países importantes como China, Japón o México han vetado las importaciones procedentes de la comarca barcelonesa. Al menos 458 trabajadores del sector porcino de empresas de Santa Eugènia de Berga han sido incluidos en el ERTE presentado por la empresa de trabajo temporal GCT Plus, según ha avanzado la Agencia Catalana de Noticias (ACN) y han confirmado fuentes del Departamento de Agricultura.

Los trabajadores afectados por la suspensión de contratos estaban subcontratados en varias empresas del Grupo Jorge, como Le Porc Gourmet, Rivasam, MarcJoan y Productos Porcinos, según la información que dispone Agricultura. La empresa GCT Plus ha evitado hacer declaraciones sobre la situación de los trabajadores. El expediente presentado por la ETT es el único que ha recibido hasta ahora la consejería desde el inicio del brote de peste porcina, que suma 13 positivos en Cataluña, todos en jabalíes encontrados muertos dentro del radio de infección original de seis kilómetros. Ahora el departamento tiene cinco días hábiles para resolver el expediente. Los ERTE fueron un instrumento muy utilizado durante la pandemia de covid-19, ya que los trabajadores no pierden el trabajo y pasan a cobrar el paro, pero no se consideran despidos.

Cartel de alerta sanitaria en la valla de una granja de cerdos catalana / ACN

El secretario de Trabajo, Paco Ramos, explicó la semana pasada que la consejería está “preparada” para resolver todos los expedientes que le lleguen en los cinco días hábiles que marca la ley. La prioridad del Departamento de Agricultura es evitar la pérdida de empleo en el sector porcino durante los meses que dure la crisis de la peste porcina. El consejero, Òscar Ordeig, se ha reunido este jueves con las cinco empresas exportadoras más importantes para pedir “calma” y reducir “el impacto lo mínimo posible” mientras se contiene la infección y se reabren los principales mercados de exportación. Cataluña tardará 12 meses desde el último positivo detectado en volver a ser considerado un país libre de peste porcina.

CCOO reclama ayudas condicionadas a las empresas

CCOO, que fue el primero en denunciar la suspensión de contratos temporales en el sector cárnico, ha reclamado al Departamento de Empresa y Trabajo que todas las ayudas públicas a las granjas, mataderos y plantas de procesamiento de carne estén condicionadas a mantener el empleo. El sindicato ha trasladado a la consejería su preocupación por los efectos que el brote de peste porcina puede tener en un sector históricamente marcado por la precariedad, la temporalidad, las externalizaciones y los «altos niveles de explotación laboral» y ha alertado que la crisis por las restricciones a las exportaciones no debe usarse para hacer ajustes de plantilla “encubiertos”. En un comunicado, CCOO hace este aviso tras ver cómo algunas grandes empresas han finalizado o no renovado contratos de decenas de trabajadores de empresas de trabajo temporal a pesar de que sus centros no están directamente afectados por el perímetro sanitario ni por las restricciones, aseguran.

El Ministerio de Agricultura crea un comité científico sobre la peste

El Ministerio de Agricultura ha anunciado la creación de un comité científico sobre el brote de peste porcina africana para hacer seguimiento de la evolución de la enfermedad y análisis de las posibles medidas para “controlar y erradicar” el virus en España. Según explica el ministerio, el brote presenta “una elevada mortalidad entre los animales afectados”. El grupo estará operativo mientras continúe activo el brote detectado en Collserola y estará presidido por la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez. También contará con la participación de la comunidad científica en el ámbito veterinario y ganadero y podrá invitar a expertos o representantes sectoriales. El comité elaborará un informe sobre la aparición de la PPA en España, su evolución y las medidas a adoptar para contenerlo y otro informe final de conclusiones, cuando se erradique la enfermedad, para modificar y mejorar la actuación de las diferentes administraciones.