El Govern endurece las restricciones para controlar la peste porcina

El Gobierno continúa haciendo todo lo posible para controlar la crisis de la peste porcina. Este viernes, el ejecutivo de Salvador Illa ha decidido extender hasta el 14 de diciembre la prohibición de acceso al medio natural por la peste porcina africana (PPA) en el listado de 91 municipios que publicó la Comisión Europea (CE). Según detallan fuentes del Departamento de Agricultura, dirigido por el consejero Òscar Ordeig, este viernes se han publicado en el DOGC las nuevas directrices sobre las restricciones. De esta forma, quedan prohibidas las actividades de ocio, caza y forestales en los 91 municipios afectados, incluidos en el listado europeo. Para afinar el control de la crisis, el Gobierno también ha incluido matices en la nomenclatura, diferenciando la zona de alto riesgo -que comprende doce poblaciones- y la de bajo riesgo.

Independientemente del grado de riesgo, en ninguno de los 91 municipios con restricciones se podrán realizar actividades de ocio o caza en los espacios forestales de la zona. Tampoco se podrá acceder a los parques naturales, zonas boscosas, cauces de los ríos y arroyos, los prados y campos de cultivo y prados fuera de los núcleos urbanos de estas poblaciones. Sin embargo, si para llegar a un restaurante, o una casa, por ejemplo, es necesario pasar por una zona boscosa, sí se podrá acceder, pero será necesario desinfectar posteriormente el vehículo. Para ello, la Generalitat facilitará puntos de desinfección y dará recomendaciones a las empresas y vecinos. El ejecutivo catalán justifica la ampliación de las prohibiciones ante un fin de semana largo en el que se espera mucha movilidad en Cataluña, especialmente en las zonas más afectadas por la crisis de la peste porcina.

Los Agentes Rurales intensifican la señalización

De acuerdo con las previsiones de gran volumen de desplazamientos durante este fin de semana largo, los Agentes Rurales han intensificado las tareas de señalización de los accesos a la zona restringida por la peste porcina africana para evitar que aumente el riesgo de movilidad durante el fin de semana. En los últimos días, más de 400 efectivos, con apoyo de drones, unidades caninas, cámaras térmicas y equipos de geolocalización, han peinado el radio ampliado hasta los 21 kilómetros, mientras el brote continúa encapsulado dentro de los seis kilómetros iniciales. Paralelamente, varios equipos especializados en desinfección se encargan de rociar a las personas que, a pesar de las restricciones, continúan acercándose a las áreas afectadas: “Lo que hacemos es desinfectar todo aquello que haya podido tener contacto con el suelo”, ha detallado Alicia Bayán, jefa regional de los Agentes Rurales de Tarragona.