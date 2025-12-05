El Govern endureix les restriccions per controlar la pesta porcina

El Govern continua fent mans i mànigues per controlar la crisi de la pesta porcina. Aquest divendres, l’executiu de Salvador Illa ha decidit estendre fins al 14 de desembre la prohibició d’accés al medi natural per la pesta porcina africana (PPA) al llistat de 91 municipis que va publicar la Comissió Europea (CE). Segons detallen fonts del Departament d’Agricultura, dirigit pel conseller Òscar Ordeig, aquest divendres s’ha publicat al DOGC les noves directrius sobre les restriccions. D’aquesta manera, doncs, queden prohibides les activitats d’oci, caça i forestals en els 91 municipis afectats, inclosos en el llistat europeu. Per afinar el control de la crisi, el Govern també ha inclòs matisos en la nomenclatura, diferenciant la zona d’alt risc -que comprèn dotze poblacions- i la de baix risc.
Independentment del grau de risc, en cap dels 91 municipis amb restriccions es podran fer activitats d’oci o caça en els espais forestals de la zona. Tampoc es podrà accedir als parcs naturals, zones boscoses, lleres dels rius i rieres, els prats i camps de conreu i prats fora dels nuclis urbans d’aquestes poblacions. Ara bé, si per arribar a un restaurant, o una casa, per exemple, cal passar per una zona boscosa, sí que s’hi podrà accedir, però caldrà desinfectar posteriorment el vehicle. Per fer-ho, la Generalitat facilitarà punts de desinfecció i donarà recomanacions a les empreses i veïns. L’executiu català justifica l’ampliació de les prohibicions davant d’un cap de setmana llarg en el que s’espera molta mobilitat a Catalunya, especialment en les zones més afectades per la crisi de la pesta porcina.
Els Agents Rurals intensifiquen la senyalització
D’acord amb les previsions de gran volum de desplaçaments durant aquest cap de setmana llarg, els Agents Rurals han intensificat les tasques de senyalització dels accessos a la zona restringida per la pesta porcina africana per evitar que augmenti el risc de mobilitat durant el cap de setmana. En els darrers dies, més de 400 efectius, amb suport de drons, unitats canines, càmeres tèrmiques i equips de geolocalització, han pentinat el radi ampliat fins als 21 quilòmetres, mentre el brot continua encapsulat dins dels sis quilòmetres inicials. Paral·lelament, diversos equips especialitzats en desinfecció s’encarreguen de ruixar les persones que, malgrat les restriccions, continuen acostant-se a les àrees afectades: “El que fem és desinfectar tot allò que hagi pogut tenir un contacte amb el terra”, ha detallat Alicia Bayán, cap de regional dels Agents Rurals de Tarragona.