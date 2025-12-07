El cap de servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha apuntat a un error humà com a principal hipòtesi de l’origen del brot de pesta porcina africana que s’ha declarat a Cerdanyola del Vallès. “Què sol fallar? Les persones”, ha dit Trilla en una entrevista a RAC1. “Els protocols estan per minimitzar el risc del factor humà”, però ha recordat que el “risc zero no existeix” i tampoc descarta que es pugui tractar d’un acte deliberat, tot i que creu que la possibilitat és molt remota. Ara mateix, el sospitós número u és el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), que té les seves instal·lacions a uns 800 metres de l’origen del brot i és l’únic laboratori de Catalunya que té prou nivell de bioseguretat per treballar amb el virus complet.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar aquest dissabte que havia encarregat al mateix IRTA una auditoria de les instal·lacions i una revisió dels protocols de fins a cinc centres d’investigació o laboratoris que treballen amb el virus de la pesta porcina. “No ho investigaran sols”, ha emfatitzat Trilla. De fet, la Generalitat ja va informar que el comitè estaria assessorat per experts del Ministeri d’Agricultura i de la Comissió Europea, fet que en garanteix la independència. L’epidemiòleg també ha reclamat al Govern que aclareixi quins són els centres afectats per l’auditoria. “No acaba de quedar clar”, diu Trilla. “Potser són centres que treballen amb material del virus, com una proteïna, però no amb el virus en si mateix. Això pot provocar un brot de pesta porcina? En teoria no”.
La investigació afectarà un màxim de cinc instal·lacions que, entre elles l’IRTA, impulsen línies d’investigació que poden estar vinculades amb el virus, expliquen fonts del Govern sense concretar més. L’anunci es va produir després que el Ministeri d’Agricultura informés que el virus trobat en els porcs senglars morts s’assembla molt al que s’utilitza en investigacions com les que fa l’IRTA-CReSA. El cap de servei d’Epidemiologia del Clínic ha explicat que abans de donar per bona la teoria d’una fuga del laboratori cal analitzar les mostres del virus que fan servir a Bellaterra per confirmar que la seqüenciació del virus del centre coincideix amb la dels porcs senglars morts. “S’ha d’establir una anàlisi genètica molt precisa”, diu Trilla. Des de la Generalitat també volen ser prudents. “No podem descartar res i per un criteri mínim de prudència fem una auditoria d’instal·lacions i revisió de protocols“, va defensar Illa.
Com es pot haver escapat el virus d’un laboratori tan segur?
L’IRTA-CReSA és un dels tres laboratoris de tot l’estat espanyol que compta amb un nivell 3 de bioseguretat, la qual cosa vol dir que els protocols són molt “estrictes” precisament per evitar fuites. “Al laboratori no entra ni surt res que no estigui controlat, incinerat i desinfectat, fins i tot les aigües residuals”, explica Trilla. “Té un nivell de biocontenció molt alt pensat i certificat per poder treballar amb aquest tipus de virus amb la màxima garantia de seguretat”. L’auditoria encarregada per la Generalitat ha de permetre detectar possibles errades en el protocol, tant si finalment es confirma que el virus ha sortit d’allà com si no. En qualsevol cas, la investigació permetrà millorar les mesures de seguretat en unes instal·lacions “d’alta seguretat”. El més important és que el grup d’experts pugui accedir a tot arreu per fer la investigació, ja que serà l’única manera de determinar on s’ha produït l’errada.