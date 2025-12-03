El Govern anuncia ayudas a los ganaderos de hasta 20 millones por la peste porcina

Primeras medidas concretas para paliar los efectos de la crisis provocada por la peste porcina africana. El Govern ha anunciado una línea de ayudas de hasta 20 millones para que los ganaderos puedan hacer frente a las consecuencias de la propagación del virus, que ya ha dejado una cincuentena de jabalíes muertos en el radio de afectación alrededor del Parque Natural de Collserola.

Así lo ha confirmado este miércoles la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, tras mantener una reunión con el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, para abordar la respuesta económica a la enfermedad. En unas declaraciones recogidas por la ACN, Romero ha explicado que hasta ahora nadie ha solicitado ayudas de la línea de emergencia del ICF ya anunciada, de 50 millones, y que de momento no les consta ninguna afectación económica en el sector. «En estos momentos hay una actividad económica que funciona con normalidad. Los restaurantes, agrotiendas y algunos pequeños hoteles que hay están funcionando con normalidad», ha remarcado.

En cuanto al anuncio de CCOO denunciando que el grupo cárnico Jorge ha prescindido de 300 trabajadores temporales, Ordeig ha concretado que en los próximos días harán una reunión con las empresas exportadoras y con los mataderos para resolver dudas y pedir «calma» y «responsabilidad». En este sentido, el consejero de Agricultura ha dicho que es prioritario no generar una dinámica que «dificulte» volver a la normalidad, pero sí que ha avanzado que prevé reunirse con su homólogo aragonés, segundo territorio del Estado en producción porcina después de Cataluña, para «compartir información» y coordinarse.

Encuentran una cincuentena de jabalíes muertos dentro del perímetro

Los últimos datos facilitados por los Agentes Rurales elevan a 50 los jabalíes encontrados muertos en el radio de afectación de la peste porcina alrededor de Collserola, donde la semana pasada aparecieron los cuerpos sin vida de los dos primeros ejemplares. El perímetro se mantiene estable y no se han encontrado más fuera del entorno donde se han desplegado 250 profesionales del cuerpo, las ADF, la Guardia Civil y la UME para localizar animales en la zona afectada.