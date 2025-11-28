El brote de peste porcina alerta a las explotaciones ganaderas alrededor de Barcelona

El brote de peste porcina en Collserola pone en alerta al sector ganadero alrededor de Barcelona. Tras haberse encontrado dos jabalíes muertos en el parque de Collserola, infectados por este virus, el departamento de Agricultura obligará a las explotaciones porcinas en un radio de 20 kilómetros del incidente a permanecer confinadas durante al menos 12 meses. Agricultura, según ha explicado el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro, impondrá «estrictos controles» a las granjas para evitar la expansión de la enfermedad.

De esta manera, permanecerán bajo vigilancia estricta las explotaciones porcinas de una docena de municipios de la demarcación de Barcelona: Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Rubí. En la región afectada hay cerca de 40 granjas de cerdo, que deberán pasar los controles de la «policía sanitaria» en palabras del mismo García Muro. Según el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ya se han elevado las medidas sanitarias «para evitar que pudiera entrar el virus». Ahora, sin embargo, «las próximas horas serán muy y muy importantes».

El consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig / ACN

Obstáculos en el mercado internacional

Tras encontrarse los dos jabalíes afectados, el ministerio de Agricultura ha desactivado los certificados de exportación dentro de su sistema informático. De esta manera, una multitud de productos porcinos que saltaban del conjunto del Estado al mercado internacional permanecerán bloqueados mientras se gestiona la emergencia sanitaria. Según la administración, en total se ha detenido la concesión de 121 de los 400 certificados para la venta internacional que se emiten actualmente. De esta manera, García Muro sostiene que «no estamos en una situación tan catastrófica». Aun así, algunos de los principales mercados catalanes también están cerrando sus fronteras comerciales a raíz del brote. Es el caso de China, que comenzará a reabrir progresivamente una vez se controle el virus. Solo en 2024, los productores del Estado exportaron carne de cerdo por valor de 1.100 millones de euros al gigante asiático.