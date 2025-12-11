458 personas del sector cárnico de Santa Eugènia de Berga (Osona) se verán afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) debido a la caída en picado de la producción por el brote de peste porcina (PPA) que se detectó en el área de Collserola hace unas dos semanas. Este jueves, el Gobierno ha aprobado el ERTE, han confirmado fuentes del departamento de Empresa y Trabajo. Se trata del primer ERTE -y el único que ha recibido el Gobierno hasta el momento- en el sector porcino debido a la grave crisis económica que ha causado la peste porcina africana.

La autoridad laboral tenía cinco días hábiles para dar luz verde al expediente que permitirá suspender los contratos de los trabajadores de la empresa de trabajo temporal GCT Plus y que los empleados puedan cobrar la prestación por desempleo. Estos empleados estaban cedidos a algunas empresas del Grupo Jorge, como Le Porc, MarcJoan, Productos Porcino o Rivasam.

Los ERTE, muy utilizados durante la pandemia

Los ERTE fueron un instrumento muy utilizado durante la pandemia de covid-19, ya que los trabajadores no pierden el empleo y pasan a cobrar el desempleo, pero no se consideran despidos.

Una granja de cerdos en Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell) / ACN

Exportaciones limitadas

Hasta el momento, se han encontrado 13 jabalíes que han dado positivo en peste porcina del centenar de animales analizados dentro del perímetro de seis kilómetros alrededor de Cerdanyola del Vallès. Tampoco se ha detectado ningún caso en las granjas de cerdos. A pesar de ello, las exportaciones del sector se han visto limitadas porque España ha perdido la consideración de país libre de PPA, estatus que se recupera 12 meses después del último caso confirmado, ha informado la Agencia Catalana de Noticias (ACN).

Algunos países han restringido las exportaciones de todo el Estado, otros como China han aceptado la regionalización en la demarcación de Barcelona y otros han seguido la política europea, que ha fijado la limitación en un radio de 20 kilómetros del foco.

El Gobierno ha prohibido el acceso al medio natural en 91 municipios al menos hasta el 14 de diciembre para luchar contra la expansión del virus, que es mortal entre cerdos y jabalíes, pero no afecta la salud humana.

Mercolleida vuelve a rebajar el precio del cerdo

Este jueves, Mercolleida, la lonja del cerdo que marca el ritmo del mercado cárnico catalán, ha vuelto a rebajar el precio del cerdo para abordar la crisis provocada por la peste porcina africana. Los productores tendrán que vender a precios más bajos -muy a menudo con pérdidas- para competir con el resto de mercados europeos a la hora de colocar el excedente de producto, que crece día a día con las restricciones de compradores internacionales como China o Japón.