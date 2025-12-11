458 persones del sector carni de Santa Eugènia de Berga (Osona) es veuran afectades per un Expedient de Treball Temporal d’Ocupació (ERTO) per la caiguda en picat de la producció pel brot de pesta porcina (PPA) que es va detectar a l’àmbit de Collserola fa unes dues setmanes. Aquest dijous, el Govern ha avalat l’ERTO, han confirmat fonts del departament d’Empresa i Treball. Es tracta del primer ERTO -i l’únic que ha rebut el Govern de moment- en el sector porcí per la greu crisi econòmica que ha obert la pesta porcina africana.
L’autoritat laboral tenia cinc dies hàbils per donar llum verda a l’expedient que permetrà suspendre els contractes dels treballadors de l’empresa de treball temporal GCT Plus i que els empleats puguin cobrar la prestació d’atur. Aquests empleats estaven cedits a algunes empreses del Grupo Jorge, com ara Le Porc, MarcJoan, Productos Porcino o Rivasam.
Els ERTO, molt utilitzats durant la pandèmia
Els ERTO van ser un instrument molt utilitzat durant la pandèmia de covid-19, ja que els treballadors no perden la feina i passen a cobrar l’atur, però no es consideren acomiadaments.
Exportacions limitades
Fins al moment, s’han trobat 13 senglars que han donat positiu en pesta porcina del centenar d’animals analitzats dins del perímetre de sis quilòmetres al voltant de Cerdanyola del Vallès. Tampoc s’ha detectat cap cas a les granges de porcs. Tot i això, les exportacions del sector s’han vist limitades perquè Espanya ha perdut la consideració de país lliure de PPA, estatus que es recupera 12 mesos després de l’últim cas confirmat, ha informat l’Agència Catalana de Notícies (ACN).
Alguns països han restringit les exportacions de tot l’Estat, altres com ara la Xina ha acceptat la regionalització a la demarcació de Barcelona i d’altres han seguit la política europea, que ha fixat la limitació en un radi de 20 quilòmetres del focus.
El Govern ha prohibit l’accés al medi natural a 91 municipis com a mínim fins al 14 de desembre per lluitar contra l’expansió del virus, que és mortal entre porcs i senglars, però no afecta la salut humana.
Mercolleida tornar a rebaixar el preu del porc
Aquest dijous, Mercolleida, la llotja del porc que marca el ritme del mercat carni català, ha tornat a rebaixar el preu del porc per adreçar la crisi provocada per la pesta porcina africana. Els productors hauran de vendre a preus més baixos -molt sovint a pèrdues- per competir amb la resta de mercats europeus a l’hora de col·locar l’excedent de producte, que creix dia a dia amb les restriccions de compradors internacionals com la Xina o el Japó.