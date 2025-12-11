Mercolleida, la llotja del porc que marca el ritme del mercat carni català, ha tornat a rebaixar el preu del porc per adreçar la crisi provocada per la pesta porcina africana (PPA). Els productors hauran de vendre a preus més baixos -molt sovint a pèrdues- per competir amb la resta de mercats europeus a l’hora de col·locar l’excedent de producte, que creix dia a dia amb les restriccions de compradors internacionals com la Xina o el Japó. La baixada d’aquest dijous, però, ha estat més intensa que les dues primeres, efectuades dilluns i divendres de la passada setmana: llavors, van rebaixar la carn de porc engreixat un total de 20 cèntims, a raó de 10 per rebaixa; mentre que, en aquesta ocasió, només han retallat sis cèntims l’etiqueta. El director general del mercat, Miquel Àngel Vallès, justifica la decisió per l’evolució de l’emergència sanitària en els últims dies. “La situació segueix sent greu, però ja no és l’excepcionalitat de la primera setmana d’afectació, i la situació és una mica millor que aleshores”, ha argumentat.
La baixada ha afectat a tots els productes: la carn de porc d’engreix ha patit una retallada de sis cèntims, mentre que el garrí s’ha abaratit dos euros. La verra, en últim lloc, ha caigut dos cèntims el quilo -totes elles rebaixes inferiors a les que es van aplicar a l’inici de la crisi-. Amb aquest acord, ratificat per la Junta de Preus de Porcí, la llotja ja acumula rebaixes de 26 cèntims en setmana i mitja. Així, el porc d’engreix s’ha quedat en els 1,04 euros.
En endavant, Mercolleida prioritza les negociacions amb els tercers països per obrir els mercats com més aviat millor, amb el Japó al centre de la diana; però també amb les Filipines. La República Dominicana, per la seva banda, ja ha acceptat la regionalització comercial i, per tant, només bloquejarà les compres de porc de la demarcació de Barcelona. L’obertura d’alguns mercats, com la Xina, Corea o Taiwan, ha permès deixar més màniga ampla als productors per moure els preus. A més, demanen més feina per “contenir el focus” en els sis quilòmetres al voltant dels primers contagis detectats a Collserola.
Malgrat les millores, les pèrdues es van acumulant en els comptes de la indústria càrnia. Segons el director d’operacions d’El Pozo, Juan Pedro Florido, l’impacte econòmic sobre el sector s’ha disparat fins als 30 milions d’euros setmanals. En endavant, però, el directiu sosté que s’instaurarà una “certa estabilitat” que permetrà registrar “petites remuntades” dels venedors. “Parlem d’un sector molt fort, molt potent i preparat, acostumat a oscil·lacions, i crec que això quedarà en anècdota”, ha argumentat. Tot plegat, depenent de la contenció de la malaltia, i d’evitar l’aparició de més focus de PPA.
Perímetre tancat
En aquest sentit, el departament d’Agricultura ja ha accelerat el seu pla per reduir la població a la zona. El conseller del ram, Òscar Ordeig, ha anunciat un tancament perimetral de la zona més afectada, amb tanques i barreres físiques per capturar i sacrificar més senglars. L’objectiu, ha argumentat Ordeig, és establir “una zona de seguretat sense animals que puguin contagiar a l’altra banda”. Més enllà d’aquesta mesura, el Govern convocarà pròximament la Taula del Senglar per debatre el pla d’actuacions sobre la població d’animals a partir del 2026. Sobre l’origen del brot, motiu d’especulació en les darreres setmanes, Ordeig ha demanat “temps, paciència i prudència”. “Avui no tenim informes concloents ni informacions contrastades que ens puguin assegurar una cosa o l’altra”, ha declarat, tot tallant l’especulació sobre una possible fuita a un laboratori de recerca en seguretat animal.