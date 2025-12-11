Els pescadors plantegen la insubmissió contra la proposta de quotes de Brussel·les

Els pescadors catalans obren la porta a desobeir en cas que la proposta de quotes que surti de la reunió que es farà a Brussel·les aquests dijous i divendres “no sigui coherent” amb les necessitats del sector. Així ho defensa el president de la Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya, Antoni Abad, que deixa clar que no acceptaran res que no sigui tenir més dels 130 dies que van aconseguir l’any passat per anar a pescar. I, en cas que el resultat de les negociacions de Brussel·les que arrenquen aquest dijous no sigui satisfactori, des del sector de la pesca catalana asseguren que “no els tremolarà la mà” a l’hora de prendre accions de protesta si la proposta de quotes per sortir a pescar no els convenç. “Ja no dic que ens agradi, només esperem que sigui coherent”, assenyala.
Les negociacions de Brussel·les es preveuen complicades. El document que hi ha sobre la taula estableix una reducció del 65% dels dies de pesca per a la flota d’arrossegament de Catalunya el 2026 respecte a aquest 2025, passant de 27 a 9,7 dies de mitjana a l’any. A banda, la Comissió Europea sí que permetria als pescadors sortir els mateixos dies que el 2024 -és a dir, uns 130 dies- si apliquen més mesures de conservació mediambiental, com l’ús de xarxes especials o el tancament de la pesca a més profunditat. Des de Brussel·les també preveuen recompensar els pescadors que aquest any ja hagin implementat mesures. Malgrat les intencions de la Comissió Europea, el govern espanyol s’asseurà a la reunió d’avui amb la intenció d’aconseguir més dies de base per pescar, ja que titla el plantejament de l’executiu comunitari de “decebedor”.
Les reclamacions de la pesca catalana
El sector pesquer català reclama que, com a mínim, es pugui sortir a pescar més 130 dies, que són els que es van aconseguir l’any passat. Si el resultat de l’acord entre estats membre és igual o inferior a aquesta xifra, no descarten desobeir-lo. A banda, des del sector també reclamen que s’elimini “la doble limitació que té la gamba”, que està regulada, no només pels dies de pesca, sinó també per la quantitat de quilos. “Això és un disbarat i ho diuen els científics”, assenyala Abat, que recorda que moltes embarcacions que no han pogut anar a la gamba, han anat a buscar espècies “tocades” com roger o lluç. “Ens diuen que no anem a buscar gamba que està bé i podem anar a buscar peix. No té cap sentit”, lamenta el president de la federació de confraries.