Catalunya rebutja les noves quotes de pesca i acusa Brussel·les de “castigar” el sector

La Generalitat ha posat el crit al cel per les noves quotes de pesca anunciades aquest dimecres per la Comissió Europea, que plantegen retallar un 65% els dies de pesca per a la flota d’arrossegament. El Departament d’Agricultura ha mostrat la seva “profunda decepció i preocupació” perquè considera que Brussel·les “ignora l’esforç” del sector i “castiga injustament” els pescadors per efectes del canvi climàtic “que no poden controlar”. El Govern ha avançat que rebutja la proposta perquè considera que està “desconnectada de la realitat científica” i fa una crida a la “reflexió i a la revisió urgent”.
La conselleria que encapçala Òscar Ordeig ha advertit que el futur de la pesca està “en risc” i reclama també al Ministeri d’Agricultura que posi en marxa la diplomàcia per articular un “front mediterrani” per aturar les mesures. En un comunicat molt dur, el Departament d’Agricultura insisteix a mostrar el seu desacord amb la proposta de Brussel·les, a qui acusa de no tenir en compte tots els factors a l’hora de determinar les quotes.
Així, a tall d’exemple, explica que la disminució detectada en els últims temps en les captures d’escamarlà “no es deu a una pressió excessiva” sobre l’espècie, sinó a un “canvi en la distribució de l’espècia provocat per l’increment de la temperatura de les aigües, conseqüència directa del canvi climàtic”. En el cas de la gamba, el departament exigeix eliminar la doble limitació que hi ha actualment perquè “suposa una restricció afegida que compromet greument la viabilitat del sector”. Segons apunta, la proposta de Brussel·les ja parteix d’una assignació inicial de nou dies de mitjana anual per a cada embarcació, una quota “absolutament insuficient” per mantenir l’activitat.
Brussel·les condiciona la quota a canvis estructurals
L’any passat, la Comissió Europea va assignar 27 dies a la pesca d’arrossegament al Mediterrani per revertir el deteriorament mediambiental, segons va justificar Brussel·les. Ara vol reduir de 27 a 9 els dies de base actuals, una reducció del 65% que ha posat en peu de guerra el sector i els governs dels països més afectats. La proposta de la Comissió Europea inclou la possibilitat d’ampliar fins a 130 els dies que els pescadors poden sortir a feinejar sempre que apliquin una sèrie de mesures compensatòries com ampliar la mida de les malles; utilitzar portes de les xarxes d’arrossegament que siguin hidropropulsades i no toquin a terra per evitar fer malbé el fons marí; o ampliar les vedes i les zones protegides de pesca.
El Departament d’Agricultura diu que les xifres que la Comissió Europea ha posat sobre la taula “no garanteixen la sostenibilitat econòmica” de les empreses, alhora que “posen en risc centenars” de llocs de treball i “amenacen” la continuïtat de confraries històriques. A més, avisa que les compensacions impliquen un “esforç extraordinari” per al sector molt difícil d’assolir a temps. Per això insten al Ministeri d’Agricultura que traslladi aquesta “preocupació” a la reunió dels ministres d’Agricultura i Pesca de la UE que es reuneixin d’aquí a dues setmanes.