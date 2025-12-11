Los pescadores plantean la insumisión contra la propuesta de cuotas de Bruselas

Los pescadores catalanes abren la puerta a desobedecer en caso de que la propuesta de cuotas que surja de la reunión que se celebrará en Bruselas este jueves y viernes «no sea coherente» con las necesidades del sector. Así lo defiende el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cataluña, Antoni Abad, quien deja claro que no aceptarán nada que no sea tener más de los 130 días que consiguieron el año pasado para salir a pescar. Y, en caso de que el resultado de las negociaciones de Bruselas que comienzan este jueves no sea satisfactorio, desde el sector de la pesca catalana aseguran que «no les temblará la mano» a la hora de tomar acciones de protesta si la propuesta de cuotas para salir a pescar no les convence. «Ya no digo que nos guste, solo esperamos que sea coherente», señala.

Las negociaciones de Bruselas se prevén complicadas. El documento que hay sobre la mesa establece una reducción del 65% de los días de pesca para la flota de arrastre de Cataluña en 2026 respecto a este 2025, pasando de 27 a 9,7 días de media al año. Además, la Comisión Europea sí permitiría a los pescadores salir los mismos días que en 2024 -es decir, unos 130 días- si aplican más medidas de conservación medioambiental, como el uso de redes especiales o el cierre de la pesca a mayor profundidad. Desde Bruselas también prevén recompensar a los pescadores que este año ya hayan implementado medidas. A pesar de las intenciones de la Comisión Europea, el gobierno español se sentará en la reunión de hoy con la intención de conseguir más días de base para pescar, ya que califica el planteamiento del ejecutivo comunitario de «decepcionante».

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros / Europa Press

Las reivindicaciones de la pesca catalana

El sector pesquero catalán reclama que, como mínimo, se pueda salir a pescar más de 130 días, que son los que se consiguieron el año pasado. Si el resultado del acuerdo entre estados miembros es igual o inferior a esta cifra, no descartan desobedecerlo. Además, desde el sector también reclaman que se elimine «la doble limitación que tiene la gamba», que está regulada, no solo por los días de pesca, sino también por la cantidad de kilos. «Esto es un disparate y lo dicen los científicos», señala Abat, quien recuerda que muchas embarcaciones que no han podido ir a la gamba, han ido a buscar especies «afectadas» como salmonete o merluza. «Nos dicen que no vayamos a buscar gamba que está bien y podemos ir a buscar pescado. No tiene ningún sentido», lamenta el presidente de la federación de cofradías.