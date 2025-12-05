El gobierno español ha iniciado una investigación para esclarecer si la peste porcina, detectada en Collserola, que ha provocado la crisis, proviene de un laboratorio. Así lo ha anunciado este viernes el Ministerio de Agricultura tras haber recibido el informe del laboratorio de referencia de la Unión Europea (UE). El estudio, que secuencia el genoma del virus y lo compara con otros brotes detectados en Europa, indica que todos los virus que circulan actualmente en Europa no pertenecen al mismo grupo genético que el del caso catalán, que es “muy similar” al grupo que circuló en Georgia en 2007: «La cepa del virus Georgia 2007 es un virus de referencia que se utiliza con frecuencia en infecciones experimentales en instalaciones de confinamiento para llevar a cabo estudios del virus o para evaluar la eficacia de las vacunas», apuntan desde el gobierno español.

En concreto, desde el gobierno español aseguran que «todos los virus que circulan actualmente en los estados miembros pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29, al cual pertenece el virus causante del foco en la provincia de Barcelona». Habitualmente, a medida que un virus se contagia, va mutando genéticamente para adaptarse. Es por este motivo que las similitudes con el virus que circuló en Georgia hace casi veinte años les hace sospechar que podría haber salido de un laboratorio: «Los virus, en condiciones naturales, cuando se propagan mediante ciclos de infección en animales, experimentan cambios en su genoma. El descubrimiento de un virus similar al que circuló en Georgia no excluye, por tanto, que su origen pueda encontrarse en una instalación de confinamiento biológico», argumentan desde la Moncloa a través de un comunicado.

Ciudadanos saltándose las restricciones por la peste porcina africana en Collserola / Mariona Puig (ACN)

Investigación en marcha

Teniendo en cuenta las sospechas actuales sobre el origen del virus de la peste porcina africana, el ministerio ha encargado al SEPRONA de la Guardia Civil que investigue los hechos como “autoridad competente para la investigación de posibles infracciones o delitos medioambientales”. El gobierno español también se ha reunido este viernes con la coordinadora nacional de Unió de Pagesos. En este encuentro, en el que ha asistido el responsable del sector porcino de Unió de Pagesos y de Unión de Uniones, Rossend Santiveri, según aseguran, el ministerio que encabeza Luis Planas no contempla hacer controles de fauna sobre todos los cerdos, solo los jabalíes. Desde el sector también solicitaban sacrificar todos los cerdos en un radio de veinte kilómetros de la zona afectada, pero desde el gobierno español lo han descartado.