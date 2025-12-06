Cataluña continúa en alerta desde la detección de un brote de peste porcina africana en Collserola. Las administraciones catalanas y del estado están movilizadas para poder detener la expansión de esta. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que confía en que el brote está «encapsulado», y por eso no será necesario ampliar los perímetros de 6 y 14 km establecidos en el entorno de Collserola.

Además, Planas también ha recordado que los próximos 15 días serán «determinantes» para ver cómo evoluciona la situación de la peste porcina, mientras comentaba la situación actual en una conversación informal con la prensa este sábado. Por otro lado, el ministro del ejecutivo español ha destacado que la Generalitat está actuando correctamente, y que ambas administraciones trabajan de la mano para resolver la crisis.

Un cazador con la señalización que indica que se está realizando una batida y los jabalíes que se han cazado este miércoles / Jordi Borràs (ACN)

Planas ha asegurado que, ante la situación, «se requiere coordinación, insistencia y transparencia» para evitar que haya una caída del consumo de porcino. Este sector encadenaba dos cursos de buen rendimiento. Según el informe económico del sector para 2024, elaborado por el Departamento de Agricultura de la Generalitat, las ganancias por kilogramo de productos porcinos superaron los 30 euros tanto el año pasado como el anterior. Además, este sector porcino es mayoritariamente exportador, el cual ha sido marcado por las restricciones de la UE.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros / EP

Investigación para determinar el origen del brote de peste

En las últimas horas, el gobierno español ha puesto en marcha para esclarecer si este brote de peste porcina proviene de un laboratorio, según apunta el informe del laboratorio de referencia de la Unión Europea. El estudio, que secuencia el genoma del virus y lo compara con otros brotes detectados en Europa, indica que todos los virus que circulan actualmente en Europa no pertenecen al mismo grupo genético que el del caso catalán, que es “muy similar” al grupo que circuló en Georgia en 2007: “La cepa del virus Georgia 2007 es un virus de referencia que se utiliza con frecuencia en infecciones experimentales en instalaciones de confinamiento para realizar estudios del virus o para evaluar la eficacia de las vacunas”, apuntan desde el gobierno español.

En este sentido, el ministro de Agricultura ha querido pedir «paciencia», ya que todavía no se puede descartar ninguna hipótesis sobre el brote, a pesar de que haya indicios que apunten al laboratorio IRTA o a alguna otra instalación de la zona.