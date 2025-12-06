Catalunya continua en alerta des de la detecció d’un brot de la pesta porcina africana a Collserola. Les administracions catalanes i de l’estat estan mobilitzades per poder aturar l’expansió d’aquesta. El ministre d’Agricultura, Luis Planas, ha assegurat que confia que el brot està “encapsulat”, i per això no caldrà ampliar els perímetres de 6 i 14km establerts a l’entorn de Collserola.
A més, Planas també ha recordat que els pròxims 15 dies seran “determinants” per veure com evoluciona la situació de la pesta porcina, mentre comentava la situació actual en una conversa informal amb la premsa aquest dissabte. Per altra banda, el ministre de l’executiu espanyol ha destacat que la Generalitat està actuant correctament, i que les dues administracions treballen de la mà per resoldre la crisi.
Planas ha assegurat que, davant la situació, “cal coordinació, insistència i transparència” per evitar que hi hagi una caiguda del consum de porcí. Aquest sector encadenava dos cursos de bon rendiment. Segons l’informe econòmic del sector per al 2024, elaborat pel Departament d’Agricultura de la Generalitat, els guanys per quilogram de productes porcins van superar els 30 euros tant l’any passat com l’anterior. A més, aquest sector porcí és majoritàriament exportador, el qual ha estat marcat per les restriccions de la UE.
Investigació per determinar d’on prové el brot de pesta
En les últimes hores, el govern espanyol ha posat en marxa per esclarir si aquest brot de pesta porcina prové d’un laboratori, segons apunta l’informe del laboratori de referència de la Unió Europea. L’estudi, que seqüencia el genoma del virus i el compara amb altres brots detectats a Europa, indica que tots els virus que circulen actualment a Europa no pertanyen al mateix grup genètic que el del cas català, que és “molt similar” al grup que va circular a Geòrgia el 2007: “La soca del virus Geòrgia 2007 és un virus de referència que s’utilitza amb freqüència en infeccions experimentals en instal·lacions de confinament per dur a terme estudis del virus o per avaluar l’eficàcia de les vacunes”, apunten des del govern espanyol.
En aquest sentit, el ministre d’Agricultura ha volgut demanar “paciència”, ja que encara no es pot descartar cap hipòtesi sobre el brot , malgrat que hi hagi indicis que apunten al laboratori IRTA o d’alguna altra instal·lació de la zona.