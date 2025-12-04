El preu del porc continua en caiguda lliure per la crisi de la pesta africana

Les caigudes del preu del porc i els seus derivats per la crisi sanitària provocada per la pesta porcina africana s’acumulen a Catalunya. Mercolleida ha tornat a rebaixar 10 cèntims el quilo de porc viu, 6 cèntims el quilo de la verra i 5 euros els garrins. La situació de la llotja de referència a l’Estat, segons han explicat en un comunicat, és “greu”: en “qüestió de dies”, alerten, es quedaran sense espai per emmagatzemar carn congelada. Unida a la rebaixa aprovada dilluns, la cotització del porc al país ja ha caigut 20 cèntims des que es va detectar el brot de PPA a dos senglars a Collserola.
En un comunicat emès aquest dijous, el director general de la llotja, Miquel Àngel Bergés, assegura que és “bàsic” sacrificar tots els porcs senglars en un radi de 20 quilòmetres del brot per “garantir que la malaltia no surt de la zona”. També s’hauria de matar els 30.000 porcs d’engreix de les granges pròximes al focus barceloní. Per a Bergés, cal “buidar totes les granges d’engreix”, amb el suport de “tot el sector ramader industrial i porcí”. “S’ha de trobar una solució ràpida per sacrificar els porcs i donar-los sortida”, argumenta, en un moment en què “tot el sector hi està perdent”.
En aquest sentit, considera imprescindible “donar oxigen i marge a l’escorxador perquè mantingui matança i pugui tenir una política comercial agressiva a Europa” per contrarestar el forat que deixen els mercats extracomunitaris en un sector eminentment exportador. Malgrat que mercats rellevants, com ara la Xina o Corea, han acotat la regionalització de les seves restriccions només al perímetre de seguretat al voltant de Barcelona, el director general alerta que “fins que no es pugui agafar fluïdesa amb l’exportació a tercers encara passaran uns dies”.
Control de la PPA
Les mesures de bioseguretat que han pres els ramaders barcelonins després dels primers dos positius estan permetent, per ara, mantenir la malaltia en la bombolla de seguretat al voltant de Collserola. Segons els Agents Rurals, la PPA continua “encapsulada” al voltant del brot original, amb quatre casos més al Vallès, dins el perímetre sanitari establert. “Calma, estem fent bé les coses”, ha assegurat el conseller d’Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, que s’ha mostrat “satisfet” amb la feina de les institucions i els cossos de seguretat. Tot i això, agents i administracions asseguren que encara hi ha risc, i criden a la “responsabilitat”, especialment de cara al pont del desembre.