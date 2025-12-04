Catalunya guanya punts per acollir una de les gigafactories d’intel·ligència artificial que es volen impulsar des de Brussel·les. Més concretament, la Comissió Europea ha avançat que la candidatura del govern espanyol per instal·lar aquesta gigafactoria a Móra la Nova, a Ribera de l’Ebre, és “molt forta”, segons ha assegurat la vicepresidenta de l’executiu comunitari, Henna Virkkunen.
Tot i que la convocatòria oficial per presentar els projectes de cada estat membre per acollir una gigafactoria no s’obre fins al mes de gener de 2026, el govern espanyol ja va fer públic al juny que presentaria la seva proposta per situar una d’aquestes instal·lacions en territori català.
El primer anunci per crear gigafactories d’IA a la Unió Europea va arribar el mes de febrer passat, quan la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, va anunciar una inversió total de 20.000 milions d’euros per instal·lar entre quatre i cinc d’aquests centres. Posteriorment, al juny, l’executiu encapçalat per Pedro Sánchez va presentar la localitat catalana com a candidata perquè considera que “reuneix totes les condicions necessàries per una instal·lació d’aquestes característiques, tant en disponibilitat de terreny com en potència elèctrica”.
La UE subratlla que cal més inversió privada
Les declaracions de Virkkunen d’aquest dijous s’han donat durant la signatura d’un acord entre la Comissió Europea i el Banc Europeu d’Inversions (BEI) per finançar part del desenvolupament de les cinc gigafactories. Precisament, sobre el finançament, la vicepresidenta de l’executiu comunitari a càrrec de Sobirania Tecnològica ha subratllat que “és important que hi hagi prou inversors privats” perquè el projecte tiri endavant. Segons ha detallat, el 30% dels fons seran comunitaris o els aportaran els estats membres, mentre que el 70% restant haurà de venir d’inversors privats.
En aquesta trobada entre el BEI i la Comissió Europea, la presidenta del Banc Europeu d’Inversions i exvicepresidenta del govern espanyol, Nadia Calviño, ha coincidit amb Virkkunen en assegurar que “Espanya té una candidatura forta”.
La candidatura de Móra la Nova competirà, previsiblement, amb més d’una setantena de projectes que ja han estat anunciats en altres estats membres. Virkkunen ha concretat que s’han presentat 16 estats per acollir aquestes noves gigafactories. En aquest sentit, la vicepresidenta comunitària ha fet valdre que la UE “està decidida a convertir-se en líder mundial en IA” i ha celebrat que les candidatures fetes públiques fins ara són “nombroses i immenses en escala”.
Virkkunen ha avisat també que “no és realista” que Brussel·les pugui invertir o finançar la setantena de candidatures que s’han anunciat fins ara i ha subratllat la importància de les condicions i l’entorn dels projectes que presentin els estats membres. Tal com ja va dir fa uns mesos, l’executiu comunitari prioritzarà que tinguin “accés a energia neta”, però també que tinguin demanda industrial i “prou inversors privats”.