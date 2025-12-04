Cataluña gana puntos para acoger una de las gigafábricas de inteligencia artificial que se quieren impulsar desde Bruselas. Más concretamente, la Comisión Europea ha avanzado que la candidatura del gobierno español para instalar esta gigafábrica en Móra la Nova, en Ribera de Ebro, es «muy fuerte», según ha asegurado la vicepresidenta del ejecutivo comunitario, Henna Virkkunen.

Aunque la convocatoria oficial para presentar los proyectos de cada estado miembro para acoger una gigafábrica no se abre hasta el mes de enero de 2026, el gobierno español ya hizo público en junio que presentaría su propuesta para situar una de estas instalaciones en territorio catalán.

El primer anuncio para crear gigafábricas de IA en la Unión Europea llegó el pasado mes de febrero, cuando la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, anunció una inversión total de 20.000 millones de euros para instalar entre cuatro y cinco de estos centros. Posteriormente, en junio, el ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez presentó la localidad catalana como candidata porque considera que “reúne todas las condiciones necesarias para una instalación de estas características, tanto en disponibilidad de terreno como en potencia eléctrica”.

Imagen de archivo de la vicepresidenta de la CE a cargo de Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en una rueda de prensa / Parlamento Europeo

La UE subraya que se necesita más inversión privada

Las declaraciones de Virkkunen de este jueves se han dado durante la firma de un acuerdo entre la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar parte del desarrollo de las cinco gigafábricas. Precisamente, sobre la financiación, la vicepresidenta del ejecutivo comunitario a cargo de Soberanía Tecnológica ha subrayado que «es importante que haya suficientes inversores privados» para que el proyecto avance. Según ha detallado, el 30% de los fondos serán comunitarios o los aportarán los estados miembros, mientras que el 70% restante tendrá que venir de inversores privados.

En este encuentro entre el BEI y la Comisión Europea, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones y exvicepresidenta del gobierno español, Nadia Calviño, ha coincidido con Virkkunen en asegurar que «España tiene una candidatura fuerte».

El supercomputador Mare Nostrum 4

La candidatura de Móra la Nova competirá, previsiblemente, con más de una setentena de proyectos que ya han sido anunciados en otros estados miembros. Virkkunen ha concretado que se han presentado 16 estados para acoger estas nuevas gigafábricas. En este sentido, la vicepresidenta comunitaria ha valorado que la UE «está decidida a convertirse en líder mundial en IA» y ha celebrado que las candidaturas hechas públicas hasta ahora son «numerosas e inmensas en escala».

Virkkunen ha advertido también que «no es realista» que Bruselas pueda invertir o financiar la setentena de candidaturas que se han anunciado hasta ahora y ha subrayado la importancia de las condiciones y el entorno de los proyectos que presenten los estados miembros. Tal como ya dijo hace unos meses, el ejecutivo comunitario priorizará que tengan «acceso a energía limpia», pero también que tengan demanda industrial y «suficientes inversores privados».