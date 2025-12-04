El precio del cerdo sigue en caída libre por la crisis de la peste africana

Las caídas del precio del cerdo y sus derivados por la crisis sanitaria provocada por la peste porcina africana se acumulan en Cataluña. Mercolleida ha vuelto a rebajar 10 céntimos el kilo de cerdo vivo, 6 céntimos el kilo de la cerda y 5 euros los lechones. La situación de la lonja de referencia en el Estado, según han explicado en un comunicado, es «grave»: en «cuestión de días», advierten, se quedarán sin espacio para almacenar carne congelada. Unida a la rebaja aprobada el lunes, la cotización del cerdo en el país ya ha caído 20 céntimos desde que se detectó el brote de PPA en dos jabalíes en Collserola.

En un comunicado emitido este jueves, el director general de la lonja, Miquel Àngel Bergés, asegura que es «básico» sacrificar todos los jabalíes en un radio de 20 kilómetros del brote para «garantizar que la enfermedad no salga de la zona». También se deberían matar los 30.000 cerdos de engorde de las granjas cercanas al foco barcelonés. Para Bergés, es necesario «vaciar todas las granjas de engorde», con el apoyo de «todo el sector ganadero industrial y porcino». «Se debe encontrar una solución rápida para sacrificar los cerdos y darles salida», argumenta, en un momento en que «todo el sector está perdiendo».

Carne de cerdo a la venta en un mercado de Barcelona / Europa Press

En este sentido, considera imprescindible «dar oxígeno y margen al matadero para que mantenga matanza y pueda tener una política comercial agresiva en Europa» para contrarrestar el agujero que dejan los mercados extracomunitarios en un sector eminentemente exportador. A pesar de que mercados relevantes, como China o Corea, han acotado la regionalización de sus restricciones solo al perímetro de seguridad alrededor de Barcelona, el director general alerta que «hasta que no se pueda obtener fluidez con la exportación a terceros aún pasarán unos días».

Control de la PPA

Las medidas de bioseguridad que han tomado los ganaderos barceloneses tras los primeros dos positivos están permitiendo, por ahora, mantener la enfermedad en la burbuja de seguridad alrededor de Collserola. Según los Agentes Rurales, la PPA continúa «encapsulada» alrededor del brote original, con cuatro casos más en el Vallès, dentro del perímetro sanitario establecido. «Calma, estamos haciendo bien las cosas», ha asegurado el consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, quien se ha mostrado «satisfecho» con el trabajo de las instituciones y los cuerpos de seguridad. No obstante, agentes y administraciones aseguran que aún hay riesgo, y llaman a la «responsabilidad», especialmente de cara al puente de diciembre.