La patronal crida a evitar “solucions fàcils” amb la immigració: “La necessitem com l’aigua”

Foment del Treball accentua el seu discurs a favor de la immigració per garantir a les empreses mà d’obra estrangera per cobrir la seva demanda. El president de la patronal catalana de les grans empreses, Josep Sánchez Llibre, ha reclamat un “pacte social” per fomentar la rebuda i acollida de persones migrades, i ha cridat a evitar les “solucions fàcils” com les que posen sobre la taula les extremes dretes. En una ponència de la Societat Barcelonesa d’Estudis Econòmics al CaixaFòrum de Madrid, Sánchez Llibre ha assegurat que les empreses “necessiten la immigració com l’aigua que beuen cada dia o com l’aire que respiren”.
En aquest sentit, reconeix que seria preferible comptar amb un “pacte d’Estat” entre les principals formacions polítiques espanyoles, si bé lamenta que la polarització que han generat les dretes a Madrid fa impossible qualsevol entesa a aquesta escala. Per tant, crida les administracions a buscar un acord que “uneixi els poders públics i la societat civil” per garantir les aportacions de les persones migrades a l’economia. “Espanya i l’economia espanyola necessiten inevitablement la immigració per progressar econòmicament”, ha argumentat. En aquest sentit, reclama al govern que treballi per “corregir, superar i anticipar” els canvis que causarà l’evolució demogràfica espanyola, molt desfavorable al món del capital per l’envelliment general de la població.
Crida als partits
Les opinions de Sánchez Llibre es fonamenten en un informe que ha fet pública la SBEES aquest mateix dijous. Els empresaris catalans buscaran aliances a Madrid, tant entre la societat civil com al Congrés dels Diputats. De fet, el president ja ha avisat que enviarà el document tant a les principals formacions de la cambra com a la CEOE, amb qui ha organitzat un acte sobre la qüestió migratòria el pròxim dimecres.
Segons l’estudi, prop del 70% dels ciutadans espanyols consideren positiu el creixement poblacional que generen els fluxos migratoris, i veu amb bons ulls que l’Estat arribi als 50 milions d’habitants. En aquest sentit, la majoria dels entrevistats aposten per facilitar els permisos de treball o estudi als estrangers per garantir les seves contribucions econòmiques; si bé hi afegirien controls més estrictes de la condició de ciutadà espanyol. Prop d’un terç, per altra banda, crida a facilitar els tràmits per a la regulació, mentre que només un 26% reclama restringir els visats d’entrada i les concessions d’asil.