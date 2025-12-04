La patronal pide evitar “soluciones fáciles” con la inmigración: “La necesitamos como el agua”

Foment del Treball acentúa su discurso a favor de la inmigración para garantizar a las empresas mano de obra extranjera para cubrir su demanda. El presidente de la patronal catalana de las grandes empresas, Josep Sánchez Llibre, ha reclamado un «pacto social» para fomentar la acogida de personas migrantes, y ha llamado a evitar las «soluciones fáciles» como las que proponen las extremas derechas. En una ponencia de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos en el CaixaFòrum de Madrid, Sánchez Llibre ha asegurado que las empresas «necesitan la inmigración como el agua que beben cada día o como el aire que respiran».

En este sentido, reconoce que sería preferible contar con un «pacto de Estado» entre las principales formaciones políticas españolas, si bien lamenta que la polarización que han generado las derechas en Madrid hace imposible cualquier entendimiento a esta escala. Por tanto, llama a las administraciones a buscar un acuerdo que «una los poderes públicos y la sociedad civil» para garantizar las aportaciones de las personas migrantes a la economía. «España y la economía española necesitan inevitablemente la inmigración para progresar económicamente», ha argumentado. En este sentido, reclama al gobierno que trabaje para «corregir, superar y anticipar» los cambios que causará la evolución demográfica española, muy desfavorable para el mundo del capital debido al envejecimiento general de la población.

Un obrero trabajando en las obras de la Diagonal de Barcelona / EP

Llamada a los partidos

Las opiniones de Sánchez Llibre se fundamentan en un informe que ha hecho público la SBEES este mismo jueves. Los empresarios catalanes buscarán alianzas en Madrid, tanto entre la sociedad civil como en el Congreso de los Diputados. De hecho, el presidente ya ha avisado que enviará el documento tanto a las principales formaciones de la cámara como a la CEOE, con quien ha organizado un acto sobre la cuestión migratoria el próximo miércoles.

Según el estudio, cerca del 70% de los ciudadanos españoles consideran positivo el crecimiento poblacional que generan los flujos migratorios, y ven con buenos ojos que el Estado alcance los 50 millones de habitantes. En este sentido, la mayoría de los entrevistados apuestan por facilitar los permisos de trabajo o estudio a los extranjeros para garantizar sus contribuciones económicas; aunque añadirían controles más estrictos de la condición de ciudadano español. Cerca de un tercio, por otra parte, llama a facilitar los trámites para la regulación, mientras que solo un 26% reclama restringir los visados de entrada y las concesiones de asilo.