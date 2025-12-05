La Comissió Europea desaconsella la caça descontrolada de porcs senglars com a mesura per evitar la propagació de la pesta porcina, més enllà de les zones més afectades. Els tècnics de l’executiu comunitari alerten que fer caceres massives dels animals podria espantar-los i, a conseqüència, provocar que fugin cap a altres àrees que no estan infectades pel virus i propagar la malaltia a altres animals. És a dir, provocar l’efecte invers. En aquest sentit, fonts de la Comissió Europea asseguren que la recomanació és deixar morir els senglars pacíficament pel virus, ja que fer intervenir l’exèrcit per caçar-los pot ser un error. De fet, segons indiquen les mateixes fonts, intentar matar els animals el més ràpid possible pot causar un dany enorme.
Aquestes ja són les directrius que està seguint el govern de Salvador Illa. Aquest mateix divendres, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha deixat clar que només es poden eliminar senglars de forma controlada. Concretament, des d’un punt alçat i amb silenciador al segon radi de 6 a 20 quilòmetres del focus però no al primer per no espantar-los: “El senglar té molt bona oïda i olfacte, per qualsevol amenaça o estrès se’n pot anar molts quilòmetres lluny”, ha argumentat el responsable de la cartera. Segons explica, el Govern està seguint aquest mètode gràcies a les recomanacions europees: “Ens va anar molt bé que vingués ahir la Comissió Europea perquè ens van dir que els països que millor ho han fet ho havien fet així. Ens van demanar molta prudència amb les actuacions del focus perquè es podria crear un desastre, un gran soroll, una gran pressió”, ha detallat Ordeig.
Introduir trampes per facilitar el control
Malgrat que des de Brussel·les mantenen que deixar morir els senglars infectats pel mateix virus és la millor manera de controlar la crisi, fonts del mateix executiu comunitari sí que es mostren favorables a aplicar mesures com la introducció de trampes al perímetre exterior de la zona afectada per evitar que els animals fugin. També recomanen fer vigilància nocturna o desplegar drons amb càmeres tèrmiques per identificar els senglars.