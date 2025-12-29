Revolta pagesa contra els danys que provoquen senglars, cabirols i conills

Els pagesos catalans s’han mobilitzat aquest dilluns per reclamar a la Generalitat “amb urgència” més plans de control de la fauna cinegètica per mantenir a ratlla la superpoblació de senglars, cabirols i conills que provoca danys importants al sector. Unió Pagesos calcula que les mobilitzacions a diferents punts del país han aplegat uns 350 tractors a l’Eix Transversal. Si el Govern no escolta les seves demandes, els pagesos amenacen amb noves accions que “col·lapsaran Europa”.
El sector amenaça de posar demandes patrimonials contra la Generalitat per la mort dels seus animals “per culpa” de les malalties que transmeten senglars i cabirols, així per la pèrdua de collites i pastures. “S’ha acabat respondre nosaltres amb el nostre patrimoni per la seva irresponsabilitat”, han afirmat en el manifest llegit al final de les tractorades a Vic (Osona) i Cervera (Segarra). Així, la pagesia reclama indemnitzacions, “acabar amb els danys” que provoquen les superpoblacions i permisos excepcionals de caça “per defensar els camps, prats i animals”.
Unió de Pagesos ha enviat les seves demandes al Govern i als grups parlamentaris i esperen poder-s’hi reunir durant el mes de gener. “Són uns hipòcrites. Només ara parlen de crisi sanitària. Només ara s’han atrevit a posar sobre la taula la necessitat de gestionar les superpoblacions de fauna”, han dit els pagesos concentrats. “Fa anys que patim els seus abundants danys, inassumibles per la pagesia”, afegeixen. “Les formacions polítiques que estan a l’oposició, molt treure pit ara…”, han apuntat. “Del que està passant tots tenen part de culpa, només s’han interessat per nosaltres quan han vist que en podien fer sang política”.
La mobilització convocada per Unió de Pagesos ha sortit de tres punts de Catalunya en direcció a l’Eix Transversal: Caldes de Malavella (Selva), Cervera i Gurb-Vic. En el cas dels de Caldes, una seixantena de vehicles s’han trobat en el pàrquing d’un restaurant i han sortit plegats cap a Gurb. El responsable de boví d’Unió de Pagesos, Marc Xifra, ha criticat que la superpoblació de senglars i cabirols els provoquen danys i posen en risc la sanitat animal. “Que acabin amb aquestes plagues, molta gent no pot sembrar o perd el 30% de les collites, n’estem farts”. Xifra ha insistit que cal compensar les pèrdues, posar més controls a les fronteres a tots els aliments que entren i prohibir l’entrada de bovins de França, on hi ha diversos brots de dermatosi actius. “Patim plagues de senglars, cabirols, cérvols i conills que ens provoquen danys i pèrdues, i no ens les compensen”.
Agricultura reconeix el deute pendent
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha mostrat “màxim respecte i empatia” amb les tractorades que s’han convocat, però ha defensat que no es pot fer “tot de cop”. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el conseller ha assegurat que els primers pagaments dels ajuts pels brots de dermatosi nodular, la primera de les tres crisis sanitàries que afecten el camp juntament amb la pesta porcina i la grip aviària, es faran aquesta setmana i la resta “a principis de l’any que ve”, ja que “més ràpid hauria sigut impossible”. Ordeig també ha admès que el control d’espècies com el senglar o el cabirol és un àmbit on “calia actuar des de fa molt de temps”, però ha insistit que els “resultats” no arribaran “en quatre dies”. “Hem de fer un punt d’inflexió, sí. El farem, sí”, ha respost.