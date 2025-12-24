Nova alerta sanitària: primer brot de grip aviària en una granja de Ponent

Nova alerta sanitària a Catalunya per un brot de grip aviària en una granja de Ponent, el primer detectat al país des de l’any 2023. El govern espanyol va ordenar el confinament de totes les granges d’aviram a l’aire lliure per evitar contagis del virus. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest dimecres que s’ha detectat un focus de grip aviària i s’ha establert un radi de quarantena de 10 quilòmetres, dins del qual totes les granges d’aviram queden immobilitzades. També s’ha establert un radi de vigilància reforçada de tres quilòmetres des de l’origen del focus. Totes les aus de la granja afectada s’han de sacrificar immediatament per seguretat.
Ordeig no ha volgut donar més detalls sobre la localitat on s’ha detectat el cas i ha remarcat que cal prendre mesures dràstiques perquè és una malaltia “molt contagiosa, molt mortal [per les aus] i d’erradicació obligatòria”, tot i que no afecta les persones per consum de carn i ous. El conseller d’Agricultura ha explicat que no hi ha cap altra granja a menys d’un quilòmetre de l’explotació on s’ha declarat el brot, cosa que hauria de facilitar la contenció de la malaltia.
Brot pendent de confirmar
El positiu de grip aviària encara està pendent de confirmació del Ministeri, segons el conseller, que ja ha mantingut una reunió amb el sector de l’aviram. Tot apunta que l’origen del brot seria d’aus silvestres, tot i que el rastreig epidemiològic ho haurà de determinar. Des del 17 de novembre que estava activada l’alerta sanitària a l’Estat pels diversos focus detectats de grip aviària. A Catalunya la malaltia encara no havia arribat.
Les mesures reforçades inclouen el confinament d’aus i protocols reforçats d’accés i moviment, higiene personal, neteja i desinfecció, gestió d’animals, pinsos, aigua i llits, gestió de residus i cadàvers i vigilància sanitària. El conseller d’Agricultura ha demanat “tranquil·litat” al consumidor perquè la malaltia no afecta els humans pel consum de carn i ous. Els casos de contagi de persones són molt excepcionals i només s’han detectat en situacions d’alt contacte directe amb aus infectades.