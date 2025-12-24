Nueva alerta sanitaria: primer brote de gripe aviar en una granja de Ponent

Nueva alerta sanitaria en Cataluña por un brote de gripe aviar en una granja de Ponent, el primero detectado en el país desde el año 2023. El gobierno español ordenó el confinamiento de todas las granjas de aves al aire libre para evitar contagios del virus. El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciado este miércoles que se ha detectado un foco de gripe aviar y se ha establecido un radio de cuarentena de 10 kilómetros, dentro del cual todas las granjas de aves quedan inmovilizadas. También se ha establecido un radio de vigilancia reforzada de tres kilómetros desde el origen del foco. Todas las aves de la granja afectada deben sacrificarse inmediatamente por seguridad.

Ordeig no ha querido dar más detalles sobre la localidad donde se ha detectado el caso y ha remarcado que es necesario tomar medidas drásticas porque es una enfermedad “muy contagiosa, muy mortal [para las aves] y de erradicación obligatoria”, aunque no afecta a las personas por consumo de carne y huevos. El consejero de Agricultura ha explicado que no hay ninguna otra granja a menos de un kilómetro de la explotación donde se ha declarado el brote, lo que debería facilitar la contención de la enfermedad.

