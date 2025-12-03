El sector porcino catalán está pendiente de la Comisión Europea para conocer el alcance de las restricciones a la exportación de carne debido al brote de peste porcina declarado en Cataluña. Según ha explicado en el Parlamento el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, Bruselas debe decidir si mantiene o amplía el radio de 20 kilómetros de restricciones que está en vigor. Esta decisión es vital para las empresas exportadoras, ya que determinará «qué regionalización se aplica» al conjunto de la Unión Europea y, de rebote, fijará desde qué zonas no se puede exportar hacia otros países europeos y afectará el tipo de regionalización que apliquen terceros países.

Fuentes de la Comisión Europea han explicado a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) que la decisión, puramente sanitaria, se hará pública previsiblemente este mismo miércoles y se publicará mañana jueves en el Diario Oficial de la Unión Europea. El Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (PAFF, por sus siglas en inglés), deberá ratificarla o modificarla durante su próxima reunión, prevista para los días 16 y 17 de diciembre. La decisión no solo afectará el comercio intraeuropeo, ya que la UE prohíbe exportar carne de zonas restringidas por peste porcina, sino que determinará las acciones de países como el Reino Unido, que tienen acuerdos de regionalización para aplicar las mismas restricciones que Bruselas, o China, que de momento ha optado por prohibir las compras de granjas de toda la provincia de Barcelona.

Ordeig ha reclamado “unidad” a los partidos políticos catalanes para transmitir al exterior una “imagen seria” en la gestión de la crisis. “La imagen que debemos dar es de rigor, seriedad, determinación, responsabilidad y concienciación de lo que nos estamos jugando”, ha dicho.

Un agente limpia un vehículo de los Agentes Rurales tras una inspección en una explotación porcina | David Zorrakino / Europa Press

El gobierno español pide mantener la “guardia alta”

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reclamado mantener “la guardia alta” ante el brote de peste porcina africana detectado la semana pasada en Collserola y que ya suma nueve positivos entre la cuarentena de jabalíes muertos analizados. “Estamos actuando con extrema contundencia”, ha defendido Planas en una entrevista en TVE. El ministerio está trabajando “certificación a certificación” con los principales destinos de las exportaciones para que acepten la “regionalización” y no vetan al cerdo de todo el Estado. “Se pueden seguir consumiendo productos porcinos, carne fresca o transformada, porque no hay ningún riesgo”, ha insistido.

Planas ha remarcado que la prioridad es “aislar del foco” cualquier explotación porcina de la zona y evitar que el brote pueda expandirse. Si el virus llegara a una granja de cerdos, la crisis sanitaria se agravaría y sería necesario sacrificar todos los animales de la explotación. El ministro ha evitado dar detalles sobre posibles ayudas al sector porcino, que ha tenido que bajar precios y teme una crisis estructural. “Estamos actuando con extrema contundencia, y debemos mantener la guardia alta, no bajarla”, ha reiterado. Esta tarde, Planas se reunirá con todos los consejeros autonómicos de Agricultura para analizar la evolución del brote. “Todo lo que ocurre lo estamos informando en tiempo real”, ha remachado.