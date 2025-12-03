Veolia unifica su actividad en el Estado e integrará la marca Agbar

La multinacional francesa Veolia, especializada en la gestión ecológica y del ciclo del agua, ha anunciado este miércoles que unificará todas sus actividades en el Estado español bajo el paraguas de la matriz. De esta manera, un centenar de firmas locales -algunas de ellas reconocidas, como Agbar- pasarán a agruparse bajo la marca de la matriz en un plazo de seis meses. Según la compañía, esta integración supone un «paso decisivo en el plan estratégico del grupo», bajo el título GreenUp 2024-2027; para impulsar una operativa que ya tiene 18.000 trabajadores en ámbitos desde el agua hasta la energía o la gestión de residuos. «La nueva organización aporta un valor más grande a los clientes y las comunidades», ha asegurado Daniel Tugas, director de Veolia en el Estado.

Así, Veolia absorberá la marca Agbar, con medio siglo de historia, tres años después de comprarla. Su actividad, sin embargo, se mantendrá intacta. «Para los clientes, será solo un cambio de logo», ha defendido Tugues, en un encuentro con medios de comunicación. Además de Agbar, otras marcas que pasarán a operar completamente bajo el nombre de Veolia serán Hidrogea, Viaqua o Aquambiente, todas ellas gestoras territoriales que ya formaban parte del grupo. De cara a los periodistas, Tugues ha asegurado que «Veolia tiene ganas de España, y el edificio de Barcelona es un ejemplo». En todo el Estado, de hecho, ha ejecutado en los últimos cinco años inversiones por valor de 800 millones de euros, para dar servicio de agua potable a un total de 13 millones de personas.

Operarios de Veolia / Veolia

Un «enfoque integrado»

Con la nueva organización, Veolia busca combinar «innovación de vanguardia y sólidas raíces locales». «No es solo unir fuerzas, es multiplicar el impacto», ha declarado Tugues, quien considera que la unidad de todas las marcas bajo la de la matriz proporciona a todos los operadores «acceso completo a la red de conocimiento de un líder global». Por su parte, la CEO de Veolia, Estelle Brachlianoff, ha defendido que el Estado es un mercado «clave» para la multinacional. Con la unificación, sostiene, «fortalecemos la capacidad para ofrecer servicios sostenibles y resilientes en todo el país».

En total, Veolia gestiona el agua de más de 1.100 municipios en todo el Estado español, y cuenta también con tres centros de I+D y 18 centros digitales para «desplegar soluciones innovadoras». Sobre su estructura de más de 18.000 trabajadores, facturaron más de 2.840 millones de euros en 2024, unos 240 millones más que el año anterior. Su estrategia apunta a sumar un 40% a sus ingresos para el año 2030.