Veolia unifica la seva activitat a l’Estat i integrarà la marca Agbar

La multinacional francesa Veolia, especialitzada en la gestió ecològica i del cicle de l’aigua, ha anunciat aquest dimecres que unificarà totes les seves activitats a l’Estat espanyol sobre el paraigua de la matriu. D’aquesta manera, un centenar de firmes locals -algunes d’elles reconegudes, de l’escala d’Agbar- passaran a agrupar-se sota la marca de la matriu en un termini de sis mesos. Segons la companyia, aquesta integració suposa una “passa decisiva en el pla estratègic del grup”, sota el títol GreenUp 2024-2027; per impulsar una operativa que ja té 18.000 treballadors en àmbits des de l’aigua fins a l’energia o la gestió de residus. “La nova organització aporta un valor més gran als clients i les comunitats”, ha assegurat Daniel Tugas, director de Veolia a l’Estat.
Així, Veolia absorbirà la marca Agbar, amb mig segle d’història, tres anys després de comprar-la. La seva activitat, però, es mantindrà intacta. “Per als clients, serà només un canvi de logo”, ha defensat Tugues, en una trobada amb mitjans de comunicació. A banda d’Agbar, altres marques que passaran a operar completament sota el nom de Veolia seran Hidrogea, Viaqua o Aquambiente, totes elles gestores territorials que ja formaven part del grup. De cara als periodistes, Tugues ha assegurat que “Veolia té ganes d’Espanya, i l’edifici de Barcelona n’és exemple”. A tot l’Estat, de fet, ha executat en els darrers cinc anys inversions per valor de 800 milions d’euros, per donar servei d’aigua potable a un total de 13 milions de persones.
Un “enfocament integrat”
Amb la nova organització, Veolia busca combinar “innovació d’avantguarda i sòlides arrels locals”. “No és només unir forces, és multiplicar l’impacte”, ha declarat Tugues, que considera que la unitat de totes les marques sota la de la matriu proporciona a tots els operadors “accés complet a la xarxa de coneixement d’un líder global”. Per la seva banda, la CEO de Veolia, Estelle Brachlianoff, ha defensat que l’Estat és un mercat “clau” per a la multinacional. Amb la unificació, sosté, “enfortim la capacitat per oferir serveis sostenibles i resilients en tot el país”.
En total, Veolia gestiona l’aigua de més de 1.100 municipis a tot l’Estat espanyol, i compta també amb tres centres d’R+D i 18 centres digitals per “desplegar solucions innovadores”. Sobre la seva estructura de més de 18.000 treballadors, van facturar més de 2.840 milions d’euros el 2024, uns 240 milions més que l’any anterior. La seva estratègia apunta a sumar un 40% als seus ingressos per a l’any 2030.