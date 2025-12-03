El govern espanyol continua amb la intenció de donar impuls al vehicle elèctric a l’estat. En aquesta línia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres la posada en marxa d’un nou mecanisme per incentivar la compra d’aquests cotxes. Amb el “Pla Auto+”, el govern espanyol destinarà 400 milions d’euros en ajuts directes per a l’adquisició de vehicles durant el 2026. A més, l’executiu estatal també destinarà 300 milions d’euros al desplegament de punts de recàrrega, i més de 500 milions per reforçar el PERTE del vehicle elèctric. En total, el conjunt de mesures per seguir impulsant l’electrificació estarà valorat en 1.280 milions d’euros.
Pel que fa a les ajudes directes per comprar els vehicles elèctrics, aquests fons seran gestionats directament per l’executiu espanyol, i no pels governs de cada autonomia, com passava fins ara amb el Pla Moves III. Aquest canvi té l’objectiu de garantir una major velocitat i “homogeneïtat” a l’hora de gestionar les ajudes i que així els pagaments que arribin a les famílies “quan realment ho necessiten”. Sánchez ha expressat que actualment per a moltes persones “comptar amb un cotxe elèctric suposa una inversió inicial molt important”.
Impuls per a la indústria del vehicle elèctric
Per altra banda, Sánchez també ha explicat que durant el 2026 el govern espanyol posarà en marxa un nou Pla Moves Corredores, en el qual es destinaran 300 milions d’euros per contribuir a desplegar els punts de recàrrega a les anomenades “zones ombra” en les quals encara no es dona una xarxa d’infraestructures de càrrega. A més, els fons destinats al PERTE per a vehicles elèctrics es destinaran per impulsar la indústria en diferents parts: des de la seva cadena productiva, també el desenvolupament de les fàbriques, així com millorar la innovació i la competitivitat del sector.
En la presentació d’aquestes noves ajudes directes, Sánchez ha destacat que “no s’ha de fer cap pas enrere per fer front a l’emergència climàtica”. En aquest sentit, el president de l’executiu apunta que “la descarbonització del transport segueix sent una assignatura pendent i Europa va tard, però l’estat espanyol no baixarà del cotxe elèctric”.
“L’any 2050 tots els vehicles seran elèctrics. Simplement perquè ens hi va la vida en això”, ha insistit.