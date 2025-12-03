El gobierno español continúa con la intención de impulsar el vehículo eléctrico en el estado. En esta línea, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de un nuevo mecanismo para incentivar la compra de estos coches. Con el «Plan Auto+», el gobierno español destinará 400 millones de euros en ayudas directas para la adquisición de vehículos durante el 2026. Además, el ejecutivo estatal también destinará 300 millones de euros al despliegue de puntos de recarga, y más de 500 millones para reforzar el PERTE del vehículo eléctrico. En total, el conjunto de medidas para seguir impulsando la electrificación estará valorado en 1.280 millones de euros.

En cuanto a las ayudas directas para comprar los vehículos eléctricos, estos fondos serán gestionados directamente por el ejecutivo español, y no por los gobiernos de cada autonomía, como ocurría hasta ahora con el Plan Moves III. Este cambio tiene el objetivo de garantizar una mayor velocidad y «homogeneidad» a la hora de gestionar las ayudas y que así los pagos lleguen a las familias «cuando realmente lo necesitan». Sánchez ha expresado que actualmente para muchas personas «contar con un coche eléctrico supone una inversión inicial muy importante».

Un coche eléctrico recargándose mientras está aparcado / Jordi Borràs (ACN)

Impulso para la industria del vehículo eléctrico

Por otro lado, Sánchez también ha explicado que durante el 2026 el gobierno español pondrá en marcha un nuevo Plan Moves Corredores, en el que se destinarán 300 millones de euros para contribuir a desplegar los puntos de recarga en las llamadas «zonas sombra» en las cuales aún no se da una red de infraestructuras de carga. Además, los fondos destinados al PERTE para vehículos eléctricos se destinarán para impulsar la industria en diferentes partes: desde su cadena productiva, también el desarrollo de las fábricas, así como mejorar la innovación y la competitividad del sector.

En la presentación de estas nuevas ayudas directas, Sánchez ha destacado que «no se debe dar ningún paso atrás para enfrentar la emergencia climática». En este sentido, el presidente del ejecutivo apunta que «la descarbonización del transporte sigue siendo una asignatura pendiente y Europa va tarde, pero el estado español no bajará del coche eléctrico».

«El año 2050 todos los vehículos serán eléctricos. Simplemente porque nos va la vida en ello», ha insistido.