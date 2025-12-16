La Comisión Europea ha vuelto a dar un paso atrás en sus ambiciones climáticas. Una nueva propuesta presentada por la CE plantea que se autorice la venta de vehículos de combustión más allá del 2035, retrocediendo en el planteamiento inicial para alcanzar la neutralidad climática en la próxima década. La primera propuesta para los motores de combustión, que se hizo a mediados de 2021, también imponía a las compañías fabricantes de automóviles reducir sus emisiones un 100% hasta el 2035, una restricción que se ha actualizado este martes y ahora se establece hasta el 90%.

Este paso atrás en la prohibición supone “un salvavidas” para la industria automovilística europea, comenta el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné. Con este nuevo plan para el vehículo de combustión, el ejecutivo europeo quiere dar «más flexibilidad» a la industria para alcanzar los objetivos de emisiones de dióxido de carbono. De esta manera, quieren mantenerse en su compromiso por «restaurar el liderazgo industrial de Europa al mismo tiempo que lideramos la transición climática a escala global», apunta Séjourné. En este sentido, Alemania e Italia, dos estados donde la industria automovilística representa una parte importante de la economía, han sido los países que más han presionado a Bruselas para retirar esta prohibición a los coches de combustión. Por otro lado, España y Francia sí se posicionaron a favor de mantener esta prohibición.

En cuanto a las reducciones de emisiones, con la nueva propuesta de la Comisión Europea los fabricantes de automóviles deberán reducir ahora las emisiones en al menos un 90% hasta el 2035, y no un 100% como se había planteado desde un inicio. En este sentido, el 10% restante se deberá compensar a través del uso de biocombustibles, e-fuels y el uso de acero de bajas emisiones fabricado en la UE.

Un coche en la cadena de montaje de la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) / Europa Press RAMÓN COMET – EUROPA PRESS 17/1/2025

Más ayudas para seguir incentivando los coches eléctricos

De esta manera, la Comisión Europea indica que los vehículos de combustión, los híbridos enchufables, los híbridos suaves y los prolongadores de autonomía «continuarán jugando un papel más allá del 2025», además de los vehículos totalmente eléctricos y los vehículos de hidrógeno.

Aparte de este cambio en las restricciones, la Comisión Europea ha propuesto que los productores de coches puedan beneficiarse de créditos para incentivar la producción en la Unión Europea de vehículos eléctricos «pequeños y asequibles». En este sentido, la CE tiene intención de poner en marcha préstamos libres de intereses por 1.500 millones de euros a fabricantes europeos de baterías para reforzar la industria comunitaria. «Estas medidas mejorarán la competitividad de costos del sector y apoyarán una producción sostenible y resiliente en la UE, que contribuirá a reducir la dependencia de otras potencias globales», añade.

En esta línea, el presidente del ejecutivo español, Pedro Sánchez, presentó este diciembre un nuevo plan para incentivar la compra de vehículos eléctricos. Más concretamente, el gobierno español destinará 400 millones de euros en ayudas directas para la adquisición de vehículos durante el 2026. Además, el ejecutivo estatal también destinará 300 millones de euros al despliegue de puntos de recarga, y más de 500 millones para reforzar el PERTE del vehículo eléctrico. En total, el conjunto de medidas para seguir impulsando la electrificación estará valorado en 1.280 millones de euros.