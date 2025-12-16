La Comissió Europea ha tornat a fer un pas enrere en les seves ambicions climàtiques. Una nova proposta presentada per la CE planteja que s’autoritzi la venda de vehicles de combustió més enllà del 2035, fent marxa enrere del plantejament inicial per assolir la neutralitat climàtica en la pròxima dècada. La primera proposta per als motors de combustió, que es va fer a mitjans de 2021, també imposava a les companyies fabricants d’automòbils reduir les seves emissions un 100% fins al 2035, una restricció que s’ha actualitzat aquest dimarts i ara s’estableix fins al 90%.
Aquest pas enrere en la prohibició suposa “un salvavides” per a la indústria automobilística europea, comenta el vicepresident executiu de la Comissió Europea per a l’Estratègia Industrial, Stéphane Séjourné. Amb aquest nou pla per al vehicle de combustió, l’executiu europeu vol donar “més flexibilitat” a la indústria per assolir els objectius d’emissions de diòxid de carboni. D’aquesta manera, volen mantenir-se en el seu compromís per “per restaurar el lideratge industrial d’Europa al mateix temps que liderem la transició climàtica a escala global”, apunta Séjourné. En aquest sentit, Alemanya i Itàlia, dos estats on la indústria automobilística representa una part important de l’economia, han estat els països que més han pressionat a Brussel·les per retirar aquesta prohibició als cotxes de combustió. Per altra banda, Espanya i França si que es van posicionar a favor de mantenir aquesta prohibició.
Pel que fa a les reduccions d’emissions, amb la nova proposta de la Comissió Europea els fabricants d’automòbil hauran de reduir ara les emissions en almenys un 90% fins al 2035, i no un 100% com s’havia plantejat des d’un inici. En aquest sentit, el 10% restant s’haurà de compensar a través de l’ús de biocombustibles, e-fuels i l’ús d’acer de baixes emissions fabricat a la UE.
Més ajudes per seguir incentivant els cotxes elèctrics
D’aquesta manera, la Comissió Europea indica que els vehicles de combustió, els híbrids endollables, els híbrids suaus i els prolongadors d’autonomia “continuaran jugant un paper més enllà del 2025”, a banda dels vehicles totalment elèctrics i els vehicles d’hidrogen.
A part d’aquest canvi en les restriccions, la Comissió Europea ha proposat que els productors de cotxes puguin beneficiar-se de crèdits per incentivar la producció a la Unió Europea de vehicles elèctrics “petits i assequibles”. En aquest sentit, la CE té intenció de posar en marxa préstecs lliures d’interessos per 1.500 milions d’euros a fabricants europeus de bateries per reforçar la indústria comunitària. “Aquestes mesures milloraran la competitivitat de costos del sector i donaran suport a una producció sostenible i resilient a la UE, que contribuirà a reduir la dependència d’altres potències globals”, afegeix.
En aquesta línia, el president de l’executiu espanyol, Pedro Sánchez, va presentar aquest desembre un nou pla per incentivar la compra de vehicles elèctrics. Més concretament, el govern espanyol destinarà 400 milions d’euros en ajuts directes per a l’adquisició de vehicles durant el 2026. A més, l’executiu estatal també destinarà 300 milions d’euros al desplegament de punts de recàrrega, i més de 500 milions per reforçar el PERTE del vehicle elèctric. En total, el conjunt de mesures per seguir impulsant l’electrificació estarà valorat en 1.280 milions d’euros.