El ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca ha elevado a 9 el número de jabalíes muertos en Cataluña por la crisis de la peste porcina. El ministerio destaca en un comunicado de primera hora de la tarde que los animales han aparecido cerca de Cerdanyola del Vallès, en una zona cercana a la de los primeros casos detectados el viernes. Minutos antes, el Gobierno de Cataluña ha insistido en que por ahora los casos confirmados son los dos del viernes y ha pedido, esta mañana, no entrar en un «baile de cifras» para evitar alarmas. En todo caso, según el comunicado del gobierno español, los nuevos casos han sido confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, ubicado en Madrid, y ya se han notificado a la Comisión Europea y la Organización Mundial de Sanidad Animal.

En este mismo comunicado, el ministerio resalta que las analíticas realizadas en las granjas de cerdos cercanas –en un radio de 20 kilómetros– han dado negativo. El gobierno español ha desplegado 150 efectivos del ejército, que colaboran con los servicios veterinarios oficiales y el cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluña para intentar prevenir la expansión de la crisis. La tarea de los servicios desplegados es formar «equipos mixtos» para extraer los jabalíes que presenten síntomas o que estén muertos.

Mientras tanto, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciado que convocarán a las organizaciones agrarias y a todos los alcaldes de Cataluña para activar un plan de control poblacional de jabalíes en Cataluña. La Generalitat ha convocado un grupo de expertos para analizar la posibilidad de vacunar a los cerdos de las diferentes explotaciones catalanas y analizar otras experiencias de otros países para ver cuáles se pueden replicar en Cataluña. Según ha dicho Ordeig, también está sobre la mesa la posibilidad de activar un paquete de ayudas económicas para el sector.

Ayudas y posibilidad de levantar restricciones

«El sector se quiere proteger, lo quiere hacer bien, no pediremos lo imposible», ha aclarado el conseller. En este sentido, Ordeig ha manifestado que el gobierno español lidera negociaciones con otros estados para levantar algunas restricciones que afectan al sector. «Nuestra previsión es ir recuperando progresivamente las exportaciones», ha defendido el socialista. Sea como sea, el conseller ha dejado claro que dotarán de ayudas a las explotaciones porcinas, si bien aún no ha detallado de qué tipo de ayudas se trata porque el Departamento de Economía todavía está trabajando en ello. Por ahora, los ganaderos pueden optar a una línea de ayudas dotada con 50 millones del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).