El ministeri d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha elevat a 9 el nombre de porcs senglars morts a Catalunya per la crisi de la pesta porcina. El ministeri remarca en un comunicat de primera hora de la tarda que els animals han aparegut a prop de Cerdanyola del Vallès, en una zona propera a la dels primers casos detectats divendres. Minuts abans, el Govern de Catalunya ha insistit que per ara els casos confirmats són els dos de divendres i ha demanat, aquest matí, no entrar en un “ball de xifres” per evitar alarmes. En tot cas, segons el comunicat del govern espanyol, els casos nous han estat confirmats pel Laboratori Central de Veterinària d’Algete, ubicat a Madrid, i ja s’han notificat a la Comissió Europa i l’Organització mundial de Sanitat Animal.
En aquest mateix comunicat, el ministeri ressalta que les analítiques fetes a les granges de porcs properes –en un radi de 20 kilòmetres– han donat negatiu. El govern espanyol ha desplegat l’exèrcit per intentar prevenir l’expansió de la crisi i ha situat 150 militars a la zona. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha detallat que en un inici van mobilitzar 75 militars, que ràpidament van passar a 117 i posteriorment a 150. La tasca dels militars desplegats és teixir “equips mixtos” amb els Agents Rurals per extreure els porcs senglars que presentin símptomes o que siguin directament morts.
Mentrestant, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat que convocaran les organitzacions agràries i tots els alcaldes de Catalunya per activar un la de control poblacional de senglars a Catalunya. La Generalitat ha convocat un grup d’experts per analitzar la possibilitat de vacunar els porcs de les diferents explotacions catalanes i analitzar altres experiències d’altres països per veure quines es poden replicar a Catalunya. Segons ha dit Ordeig, també hi ha sobre la taula la possibilitat d’activar un paquet d’ajudes econòmiques pel sector.
Ajudes i possibilitat d’aixecar restriccions
“El sector es vol protegir, ho vol fer bé, no demanarem l’impossible”, ha aclarit el conseller. En aquest sentit, Ordeig ha manifestat que el govern espanyol lidera negociacions amb altres estats per aixecar algunes restriccions que afecten el sector. “La nostra previsió es anar recuperant progressivament les exportacions”, ha defensat el socialista. Sigui com sigui, el conseller ha deixat clar que dotaran d’ajudes les explotacions porcines, si bé encara no ha detallat de quin tipus d’ajudes es tracten perquè el Departament d’Economia encara hi està treballant. Per ara, els ramaders poden optar a una línia d’ajuts dotada amb 50 milions de l’Institut Català de Finances (ICF).