Blindaje en Collserola para evitar la propagación de la peste porcina africana

Controles por carretera, vallas y caminos cortados. En definitiva, un blindaje total para evitar la propagación de la peste porcina africana. Esta es la situación que se vive en estos momentos en el Parque Natural de Collserola después de que el Gobierno haya optado por intensificar la vigilancia en los accesos de la zona verde, que están cerrados desde este sábado para evitar contagios del virus.

Las restricciones aplicadas hasta ahora, sin embargo, no han evitado que muchas personas visiten igualmente la zona, saltándose las directrices de las autoridades. En la mayoría de los casos, los paseantes argumentan desconocimiento de la prohibición, aunque la prohibición de las actividades de ocio está vigente desde la aparición de los primeros ejemplares de jabalíes afectados. Cabe recordar que ahora mismo continúa vigente el radio de seguridad de veinte kilómetros que afecta a 64 municipios.

En estos momentos, la Generalitat tiene dos casos positivos confirmados y cuatro sospechosos pendientes de la confirmación definitiva, pero no descarta que el número de casos aumente. De hecho, fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación recogidas por la ACN aseguran que se han encontrado y recogido más cadáveres de jabalíes. En este contexto, el consejero Òscar Ordeig ha pedido «responsabilidad» a la ciudadanía y acatar las restricciones.

Activar el ejército español para garantizar el control del virus

Sobre el control de la propagación de la peste porcina africana, Ordeig ha explicado este domingo en una entrevista en Catalunya Ràdio que una de las opciones que está sobre la mesa es la activación del ejército español, concretamente de una unidad especializada en control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En paralelo, durante el día de hoy se llevarán a cabo capturas de jabalíes potencialmente afectados en toda esta área, mediante la instalación de trampas, repelentes y vallas para que los animales no se trasladen a otras zonas.