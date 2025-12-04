El coordinador d’Unió de Pagesos a Osona i el Lluçanès, Oriol Rovira, ha celebrat la decisió de la Comissió Europea de limitar les restriccions a l’exportació de carn de porc a la zona de vigilància –que afecta 91 municipis i 39 granges–, però reclama una ofensiva diplomàtica dels governs espanyol i català perquè els països de fora de la UE també acceptin acotar la limitació al radi de 20 quilòmetres marcat per Brussel·les. El Departament d’Agricultura ha confirmat que països com el Regne Unit o Corea del Sud ja han acceptat aquesta regionalització, però altres com la Xina, un dels grans clients de les empreses catalanes, ha decidit ampliar les restriccions a totes les comarques de Barcelona, incloses Osona i el Bages. El Japó i Mèxic han optat per tancar completament els seus mercats.
La Comissió Europea ha comunicat aquest dijous que amplia el perímetre de la zona infectada per la pesta porcina fins a 91 municipis, 15 més que els marcats per la Generalitat. Es tracta de 23 municipis del Vallès Occidental, 20 del Vallès Oriental, 27 del Baix Llobregat, 5 del Barcelonès, 10 del Maresme, 2 de l’Alt Penedès, 2 de l’Anoia i 2 del Bages que hauran d’aplicar “mesures d’emergència provisionals” per contenir la malaltia almenys fins al pròxim 28 de febrer. Queden fora, per tant, Osona, la major part del Bages i el Segrià, tres de les comarques amb més escorxadors i empreses exportadores. “És una molt bona notícia”, ha explicat Rovira. “Això farà que puguem exportar a la resta d’Unió Europea amb normalitat”.
Osona respira alleujada per l’anunci de Brussel·les
Osona és la segona comarca de Catalunya amb més exportacions porcines i el sector suposa un terç de la seva economia i un 17% dels llocs de treball, però si es té en compte tota la cadena de valor representa el 55% de la facturació. “Que la Unió Europea accepti ara la regionalització de la província de Barcelona és una gran notícia, perquè això farà que puguem exportar amb normalitat a la resta de la UE”, insisteix Rovira. Ara reclamen a la Generalitat i al Ministeri d’Agricultura que redoblin esforços per reobrir el màxim nombre de mercats. “El Japó ja sabem que ens han tacat la porta, però hi ha altres països que estan oberts a negociar“, diu el coordinador d’UP. Les exportacions a països tercers suposen un 20% de la producció porcina de la demarcació de Barcelona. El tancament del mercat xinès per a les empreses barcelonines és un cop molt dur, ja que la Xina importa unes 1.000 tones anuals de carn de porc amb un valor superior als 200 milions d’euros.
Arran del brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès, Espanya ha perdut la consideració de país lliure de PPA i no podrà recuperar l’estatus fins que passin 12 mesos des de l’últim cas confirmat. Fins ara, tots els nou casos positius declarats s’han detectat en porcs senglars morts a dins del radi d’infecció (sis quilòmetres) i cap de les 39 granges que hi ha en el radi de vigilància (20 quilòmetres) ha registrat cap contagi. Al conjunt d’Europa, aquest 2025 s’han detectat més de 10.000 casos de PPA en 14 països, dels quals només uns 600 en porcs de granja.
Ajudes ràpides i un pla per a les granges afectades
Unió de Pagesos també reclama una “solució” per a les 39 granges i els 91 municipis afectats per les restriccions. “S’ha de mirar de quina manera poden tenir sortida totes aquestes explotacions, traient el bestiar necessari i prenent les mesures pertinents perquè puguin continuar amb la seva activitat, sigui en forma d’ajudes o donant sortida als productes”, defensa Rovira. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha agraït a les explotacions confinades el “sacrifici” que faran per ajudar a salvar el sector porcí català i ha promès que ajudes arribaran. El Govern ha anunciat una línia de 10 milions ampliable a 10 milions més, però Unió de Pagesos recorda que els anuncis per si sols “no volen dir res”. i volen agilitat. “Ahir feia dos mesos que va explotar la dermatosi nodular a Catalunya i els ramaders afectats que han hagut de fer un buidat sanitari encara no han cobrat cap d’aquests ajuts”, explica Rovira. Amb tot, considera que tant la Generalitat com el Ministeri d’Agricultura s’han mogut “molt més ràpid” amb la crisi de la pesta porcina.