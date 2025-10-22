El cap de l’Estat Major de l’Exèrcit passa revista a les tropes a Catalunya

Visita densa, intensa i, en certa manera, insòlita. El cap de l’Estat Major de l’Exèrcit de Terra (JEME), màxim comandament de l’Exèrcit i integrat a l’Estat Major de la Defensa, el general Amador Enseñat i Berea, per primera vegada, ha fet una “visita d’inspecció” a les unitats de la força de l’Exèrcit de Terra “localitzades” a Catalunya. Un JEME que va ser nomenat pel govern de Pedro Sánchez el cinc d’octubre de 2021 i fins ara, no havia passat revista a les tropes destinades a Catalunya.
Segons ha informat la mateixa oficina del JEME a preguntes d’El Món, la seva primera parada va ser a la caserna d’El Bruc. De fet, el cap i casal de la infanteria terrestre espanyola a Catalunya, on s’ubica Regiment d’Infanteria Barcelona número 63. És un regiment, que alimenta moltes de les missions a l’exterior i que va ser reforçada amb unitats d’acció ràpida combinada amb artilleria lleugera durant el Procés. El JEME va participar en diverses activitats “tant d’instrucció i ensinistrament com logístiques”.
També a Sant Climent Sescebes
La segona jornada la va dedicar a un dels aquarteraments més emblemàtics de les forces espanyoles a Catalunya, la base “General Álvarez de Castro” ubicada a Sant Climent Sescebes (Alt Empordà). Un quarter on es troba el Regiment d’Infanteria Arapiles 62. Una unitat que també nodreix múltiples missions a l’estranger, unitats de reconeixement i intel·ligència i d’operacions especials. De fet, és el regiment encarregat de la formació de militars ucraïnesos en especialitat de vehicles blindats lleugers, elements habituals en les unitats de combat del regiment.
El general Enseñat també va visitar el castell de Sant Ferran, una instal·lació històrica del segle XVIII mancomunada entre l’ajuntament de Figueres, la Generalitat i el ministeri de Defensa. En aquest sentit, Sant Ferran és un dels monuments més preservats de la frontera amb la Catalunya Nord i on l’exèrcit espanyol fa més actes institucionals. Una instal·lació oberta al públic “amb l’objectiu de fer conèixer a la ciutadania” aquest monument històric.