Puente reconeix que Rodalies és un “servei pèssim” i en culpa el PP

“Rodalies és un servei pèssim“. Així ho ha reconegut aquest dijous el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, que ha culpat de la situació de la xarxa als governs del PP per la manca d’inversió en la xarxa ferroviària catalana. “Rodalies està molt malament, ningú ho nega, però estem invertint per arreglar la situació”, ha insistit. En la primera sessió de la seva compareixença extraordinària al Senat pels accidents d’Adamuz i Gelida, Puente ha assegurat que no pensa dimitir i considera que ha complert “honestament” amb les seves obligacions. “Demanar que jo dimiteixi és bastant injust. Vaig fer la meva feina, he estat en el pont de comandament des del primer moment, he donat explicacions […] No soc com vostès, jo no m’he amagat en el reservat d’un restaurant per a no donar la cara”, ha dit, assenyalant directament els populars per l’escàndol viscut amb la tragèdia de la DANA.
El ministre socialista s’ha espolsat les responsabilitats per l’estat que presenta la xarxa de Rodalies, dirigint les acusacions cap als mandats del PP al capdavant del govern espanyol. Si analitzem les dades, veiem que el servei pateix un infrafinançament crònic: l’executiu espanyol només va executar el 72% de la inversió prevista durant el quinquenni 2020-2025 del Pla de Rodalies 2020-2030. És a dir, es van fer obres per valor de 2.505 milions d’euros, quan la previsió ascendia a 3.461 milions d’euros. En altres paraules: hi havia previstos gairebé 1.000 milions que no s’han executat en els darrers cinc anys. Amb aquestes dades sobre la taula, Puente s’ha mostrat “satisfet” amb el grau d’execució del Pla de Rodalies. “Venim de tenir els mateixos problemes des de fa dècades, d’intents frustrats de remeiar-ho i d’herències que han evitat l’exercici modernitzador que ha impulsat aquest govern”, ha assenyalat.
Aquesta desinversió es veu ratifica amb les últimes xifres oficials del Ministeri de Foment i Intervenció General de l’Administració de l’Estat, que mostren que Adif i Renfe només van invertir 5.676 milions d’euros dels 11.285 milions pressupostats per a la xarxa ferroviària de Catalunya durant el període entre el 2010 i el 2023. De tot aquest període de tretze anys, criden l’atenció les dades del 2021, ja després de dos anys i mig de govern de Pedro Sánchez, quan només es van executar el 19,3% de la inversió pressupostada: 282 milions d’euros de 1.462. Aquest és el percentatge més baix de la sèrie, fet que desmunta els arguments esgrimits aquest dijous al Senat per Puente, que dirigia la mirada cap a les inversions no fetes sota els governs del PP quan l’infrafinançament va tocar sostre amb els socialistes a la Moncloa. Davant les interpel·lacions de Junts i ERC, Puente ha obert la porta a fer intervencions de millora que suposin “talls totals” del servei si hi ha “suport de les forces polítiques i socials”.
Peticions de dimissió per un “caos descomunal”
Tant Junts com ERC han aprofitat el seu torn en aquesta sessió extraordinària al Senat per demanar que es depurin responsabilitats tant pels accidents com per la situació de Rodalies, que han titllat de “caos descomunal” i “immobilitat irrespirable”. “Hem demanat dimissions, aquí i a Catalunya, perquè volem solucions efectives i creïbles, i de moment aquestes no arriben […] Res del que ha passat la darrera setmana, res del caos descomunal de Rodalies, ha sigut motiu suficient perquè vagi a Catalunya i es posi al comandament d’aquesta crisi caòtica”, ha assenyalat dirigint-se a Puente la senadora republicana Sara Bailac, que en unes declaracions recollides per l’ACN considera que el ministre ja ha “dimitit de facto”.
Al seu torn, el senador de Junts Eduard Pujol ha assegurat que Catalunya està “col·lapsada” per una caiguda general de tot el sistema ferroviari i que ara mateix hi ha ara un clam unitari que diu “Renfe fora”. “En el cas de Rodalies estava avisat, per Junts, pel catalanisme, pels que venim de Catalunya i sabem el que hi ha […] Ministre, això va molt de debò, vostè ha de dimitir. Això s’ha acabat”, ha asseverat.