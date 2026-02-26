El Govern avisa que sense pressupostos caldrà “passar el rasclet” a la despesa

El Govern continua pressionant Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. Aquest divendres, el Consell Executiu aprovarà els comptes de la Generalitat en una reunió extraordinària, però encara caldrà superar el sedàs al Parlament, on només compten amb el suport dels Comuns. L’escenari, doncs, encara és complicat per a Salvador Illa. Aquest dijous al matí, la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, ha avisat en una entrevista a Catalunya Ràdio que si el Govern no tira endavant els pressupostos entraria en una “situació delicada” i es deixarien de fer “moltíssimes coses” per la pèrdua de fins a 9.100 milions d’euros. Romero ha deixat clar que, sense comptes, les finances es començarien a “tensionar” durant el mes d’abril i que caldria “passar el rasclet” a les conselleries per prioritzar pagar les nòmines i el dèficit català.
Amb aquestes paraules, la consellera d’Economia busca endurir la pressió sobre els republicans, amb qui ha admès que travessen un moment “crític”. Romero, però, confia arribar a una entesa amb ERC per aconseguir el suport als pressupostos, que fa tres anys que estan prorrogats: “Ens en sortirem”, ha comentat la titular de la cartera de finances de l’executiu català, que recorda que els dos partits polítics han estat treballant en “moltes coses”, com el traspàs de la gestió de Rodalies o la Llei de l’Estatut dels Municipis Rurals. Per la seva banda, però, els republicans no tenen intenció d’aprovar els comptes d’Illa. En una entrevista recent a Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras ja va anunciar que presentaran una esmena a la totalitat als pressupostos, però també va deixar clar que mantenen la porta oberta a negociar suplements de crèdit, els quals permetrien tornar a prorrogar els comptes i mantenir el finançament de l’administració.
Romero descarta convocar eleccions
La consellera d’Economia i Finances també ha deixat molt clar que, a hores d’ara, no contemplen la idea de convocar eleccions anticipades, ja que, segons assegura, el seu principal objectiu actual és lligar els suports als pressupostos: “Pertoca per responsabilitat”, Ha asseverat. Malgrat la manca de socis assegurats a la cambra catalana, la titular de la cartera es mostra “optimista” a poder tirar endavant els seus comptes, els quals defensa que permetrien avançar en moltes polítiques per al país. Romero ha explicat que als comptes del 2026 s’incorporaran 9.126 milions d’euros i que si no s’aproven els pressupostos, aquests diners es perdrien, sobretot 1.500 milions d’euros “perquè la llei no ho permet”. Aquesta xifra, assegura la consellera, equival a “tot el pressupost” del Departament de Treball, o també el que es dedica a recerca i a universitats. De fet, Romero ha dit que l’increment total és superior a “tot el pressupost” del Departament d’Educació. Així doncs, la consellera manté que, sense comptes, caldrà “passar el rasclet” per la despesa de les conselleries, cosa que encara agreujaria més la crisi de serveis públics en què es veu immersa Catalunya.