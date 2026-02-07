La línia de Rodalies R4 ha recuperat aquest dissabte el servei després del despreniment que es va produir dijous en desprendre’s una part d’un terraplè en unes obres que s’estan fent al soterrament de Sant Feliu de Llobregat. La incidència va obligar a tallar l’R4 entre Martorell i l’Hospitalet.
El servei de la R4 es recupera al tram de Sant Feliu. Seguim avançant en l’estabilització del sistema. pic.twitter.com/ghceDCPpMS— Sílvia Paneque (@SilviaPaneque) February 7, 2026
La notícia de la recuperació del servei en aquest tram l’ha anunciat la mateixa consellera de Territori, Sílvia Paneque, a través de la xarxa X. Segons Paneque se segueix avançant “en l’estabilització del sistema”. Després de donar diferents dates per a la recuperació de la normalitat de la xarxa ferroviària que no s’han complert, la Generalitat ha decidit no posar més dates en el calendari. Renfe, en canvi, ha assegurat que la normalització arribarà a l’abril.
648 punts crítics
Els 400 tècnics d’Adif que estan treballant a Catalunya en la inspecció de la xarxa ferroviària han detectat fins ara 648 punts crítics. Entre els punts detectats hi ha trinxeres, talussos, túnels, ponts, plataformes, vies i altres estructures; especialment a les línies més properes a la costa. En total, els tècnics han completat més de 500 inspeccions sobre el terreny i el 60% d’aquestes ja disposen d’un informe tècnic. Els treballs dels tècnics permeten detectar els punts en els quals cal reduir la velocitat i suprimir les limitacions temporals de velocitat en aquells punts els quals les condicions de la infraestructura ho permeti.
⬛️⬜️ Cap empresa mixta ni cap dimissió solucionaran el problema a Rodalies.— Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) February 2, 2026
Som un país ocupat, infrafinançat i menystingut. L’única via que tenim és la independència.#PROU!
📆7 de febrer
🕛12 h
📍Monument a Rafael Casanova pic.twitter.com/AEh567jGvT
Dues manifestacions de protesta
La recuperació del servei de l’R4 arriba en un dia de mobilitzacions a Barcelona, amb dues manifestacions. La primera té lloc a partir de les 12.00 hores i ha estat convocada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). La segona està convocada, a partir de les 17.00 hores, per plataformes d’usuaris -unes 150 en total- en la qual es reclamarà disposa d’un servei ferroviari digne. Alguns partits polítics també han dit que hi faran acte de presència.