La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat, aquest dissabte a la tarda, el restabliment de la circulació en tres línies de Rodalies. Es tracta de l’R13, R14 i RT1. La publicació del post de Paneque a la xarxa X ha coincidit amb la celebració de la segona manifestació a Barcelona pel caos de Rodalies, en aquest cas de les plataformes d’usuaris. Al migdia, la protesta de l’ANC i el Consell de la República ha reunit més de 30.000 persones, segons els organitzadors, i 8.000 per a la Guàrdia Urbana.
Unes 4.000 usuaris en sortiran beneficiats
Les tres línies que recuperen el servei són regionals del sud i l’oest del país que connecten el Camp de Tarragona i Lleida i on fins ara s’oferia part del recorregut per carretera. Segons la consellera, reobrir l’R13 (Barcelona-Valls-Lleida) afavorirà 1.200 passatgers, mentre que l’R14 (Barcelona-Reus-Lleida) donarà servei a 2.400 viatgers diaris. I l’RT1, que circula entre Tarragona i l’estació de la Plana-Picamoixons, l’utilitzen unes 450 persones al dia. “Aquestes reobertures representen la millora de la mobilitat per a unes 4.000 persones”, ha valorat Paneque.
Recuperació de l’R4 després del despreniment
Al matí, ha estat la mateixa consellera qui ha informat que l’R4 entre l’Hospitalet de Llobregat i Martorell tornava a circular després del despreniment que va haver-hi dijous quan va caure una part d’un terraplè en unes obres que s’estan fent al soterrament de Sant Feliu de Llobregat. La consellera ha dit que suposa un primer pas per a l’estabilització del sistema. Renfe preveu que es pugui recuperar la normalitat a l’abril.