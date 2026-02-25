El gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Transportes, tiene previsto revisar todos los carteles de las autopistas para comprobar que está garantizado el uso del catalán. Este martes, Junts per Catalunya denunció en el Congreso de los Diputados una «ofensiva» para eliminar el catalán de las vías rápidas del país.

En la sesión de control a Sánchez, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha vuelto a reprochar este miércoles al presidente del gobierno español que se gaste el dinero “españolizando las autopistas de Cataluña con la complicidad del gobierno de Salvador Illa y cambiando los carteles al castellano”. Sánchez no ha respondido a Nogueras. Y ha sido posteriormente la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes quien se ha referido a esta cuestión.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, durante una sesión de control al gobierno español / Europa Press

Se corregirán las anomalías

Fuentes del ministerio recogidas por la Agencia Catalana de Noticias (ACN) subrayan que “si hay algo que contradice la normativa vinculada a la señalización, cambiaremos los carteles que lo incumplan”. El ministerio encabezado por Óscar Puente afirma que el Estado cumple con los criterios de señalización en idiomas oficiales como el catalán, pero que si se detecta “alguna anomalía” trabajarán “inmediatamente” para arreglarlo.

En el caso concreto de la AP-7, fuentes del Ministerio de Transportes recuerdan que ahora la gestión de esta autopista es estatal, después de años en manos de una concesionaria. La señalización se renovó para cambiar los letreros que estaban en mal estado y corregir la numeración de las salidas que estaban mal kilometreadas, exponen. En total, se cambiaron 22 carteles, de los cuales 20 son “exclusivamente en catalán” porque corresponden a topónimos oficiales (nombre propio), y solo dos tienen desdoblamiento bilingüe.

Nombres en castellano y traducciones innecesarias

El martes, Junts cargó contra el gobierno español por “borrar el catalán de las autopistas y vías públicas” del Principado y sustituir las señales viales en diversas arterias de la red catalana por versiones exclusivamente en castellano. Entre los cambios que se efectuaron está solo el nombre de Alacant en castellano -«Alicante»-. También se han eliminado acentos como los de Montornès o se han castellanizado como en el caso de Barberà del Vallès (foto principal). Junts también acusó al ejecutivo socialista de hacer traducciones innecesarias como la de «Girona Sud/Sur”. Para la formación independentista, este ataque constituye una vulneración de los derechos lingüísticos de los catalanes, y atenta contra la normativa vigente.