El ministerio rectifica y cambia los letreros de las carreteras solo en castellano

El Ministerio de Transportes da marcha atrás y ha comenzado la sustitución de aquellos carteles de las carreteras catalanas que el mismo ministerio había reemplazado dejándolos solo en castellano. Algunos de los casos más sonados eran los de Barberà del Vallès, que se quedaba solo en ‘Barberá’, o el de Montornès del Vallès, donde solo aparecía ‘Montornés’.

Tal como avanzó RAC1 este viernes por la mañana y confirmó la ACN, el ejecutivo español cambió en primera instancia estos carteles porque estaban en mal estado, pero cuando se instalaron los nuevos carteles solo estaban en castellano. Tras el error al instalar estos nuevos carteles, el miércoles la Dirección General de Carreteras aseguró que estaba analizando “cartel por cartel” en qué idioma estaba hecha la señalización en las autopistas para comprobar si se cumple el uso del catalán en los nuevos letreros. La polémica se desató después de que Junts presionara al gobierno español registrando una batería de preguntas por escrito sobre la señalización solo en castellano en las autopistas catalanas.

Junts celebra la rectificación del gobierno español

A través de las redes sociales, los diputados de Junts Judith Toronjo e Isidre Gavín han celebrado que el gobierno español haya rectificado y vaya a solucionar el error cometido en las carreteras catalanas. «El catalán vuelve a las carreteras. La denuncia de Junts ha obligado al gobierno español a rectificar y comenzar a cambiar los letreros castellanizados», ha señalado la secretaria de organización de Junts, Judith Toronjo. «El catalán se respeta», ha afirmado. Por su parte, el diputado Isidre Gavín ha destacado la labor de los miembros de Junts en Madrid y lamenta que el gobierno español podría haber hecho las cosas bien desde el inicio. «Se podrían haber ahorrado el trabajo y el dinero», ha afirmado Gavín.