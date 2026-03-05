Los resultados de la última encuesta longitudinal del CEO realizada entre el 9 de octubre y el 9 de diciembre de 2025 en una muestra de 6.630 personas muestran que el pesimismo sobre la salud del catalán se ha disparado en los últimos dos años. El 53% de los encuestados cree que el catalán se usa poco, una cifra que ha aumentado respecto a las encuestas de los años 2023 y 2024, cuando el porcentaje de población encuestada que creía que se usaba poco el catalán era del 42% y del 46%, respectivamente. Además, cabe destacar que es la primera vez que la cifra supera la mitad de la población. De hecho, solo el 9% de los encuestados cree que el catalán se usa mucho, mientras que un 34% cree que se usa bastante y un 2% nada.

Los catalanes, sin embargo, también han mostrado su pesimismo sobre la evolución del uso de la lengua catalana, ya que el 57% de los encuestados cree que se utiliza menos que hace cinco años. La cifra contrasta con la de los encuestados que creen que el catalán se usa más que hace cinco años, ya que el 12% de los encuestados cree que se usa más que en el último lustro mientras que un 30% cree que se usa igual que hace cinco años. En cuanto al futuro del catalán, el 52% de los encuestados cree que la utilización del catalán en perspectiva caerá y se usará menos que hoy en los próximos cinco años. Solo un 9% cree que el catalán se usará más que hoy, mientras que el 37% cree que el uso del catalán será el mismo que el que se hace hoy en día.

El pesimismo de los catalanes hacia el futuro uso del catalán en los próximos cinco años | CEO

El catalán cae drásticamente en el ocio juvenil de Barcelona

Este mismo jueves cinco de marzo también se ha publicado un nuevo estudio del Institut d’Estudis Catalans (IEC), encargado por el Ayuntamiento de Barcelona. Un estudio que demuestra la mala salud del catalán en la capital de Cataluña, Barcelona, entre los más jóvenes, ya que muestra que el 75% de los jóvenes de la ciudad de Barcelona utilizan el castellano para comunicarse mientras realizan actividades deportivas y de ocio.

El estudio se ha presentado en la jornada El uso del catalán entre los jóvenes de Barcelona. ¿Dónde nos encontramos?, enmarcada dentro del proyecto «Fomento del uso del catalán en los ámbitos de la educación en el ocio y actividades complementarias de la ciudad de Barcelona» y han participado 720 jóvenes y 113 monitores y entrenadores de los clubes deportivos Barcelona Universitari Club, Bàsquet Ateneu Montserrat, Club Handbol Barcelona Sants, Lluïsos de Gràcia, Unió Esportiva Sant Andreu, ACE Sansur y CE La Marina y los equipamientos el Servei de Dinamització Juvenil Espai 04, el Espai Jove La Bàscula, el Espai Química y el espacio para adolescentes La Clau.

El Ayuntamiento destaca que “los participantes, cuando hablan entre ellos, hacen un uso mayoritario del castellano”, un hecho que contrasta con la labor de los monitores y entrenadores, ya que estos sí que se erigen en defensores de la lengua catalana y «mantienen un uso relevante del catalán y actúan como referentes lingüísticos«. “En algunos espacios hay una conciencia notable sobre la centralidad del catalán por parte de la dirección y parte del equipo, y algunos monitores son claramente mantenedores”, destacan en el informe.