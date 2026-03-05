Els resultats de la darrera enquesta longitudinal del CEO feta entre el 9 d’octubre i el 9 de desembre de 2025 en una mostra feta a 6.630 persones mostra que el pessimisme sobre la salut del català s’ha disparat en els darrers dos anys. El 53% dels enquestats creuen que el català es fa servir poc, una xifra que ha augmentat respecte de les enquestes de l’any 2023 i 2024 quan el percentatge de població enquestada que creia que es feia servir poc el català era del 42% i del 46%, respectivament. A més, cal destacar que és la primera vegada que la xifra supera la meitat de la població. De fet, només el 9% dels enquestats creu que el català es fa servir molt, mentre que un 34% creu que es fa servir bastant i un 2% gens.
Els catalans, però, també han mostrat el seu pessimisme sobre l’evolució de l’ús de la llengua catalana, ja que el 57% dels enquestats creu que s’utilitza menys que fa cinc anys. La xifra contrasta amb la dels enquestats que creuen que el català s’usa més que fa cinc anys, perquè el 12% dels enquestats creu que es fa servir més que en el darrer lustre mentre que un 30% creu que s’usa igual que fa cinc anys. Pel que fa al futur del català, el 52% dels enquestats creu que la utilització del català en prospectiva caurà i s’usarà menys que avui en els pròxims cinc anys. Només un 9% creu que el català es farà servir més que avui, mentre que el 37% creu que l’ús del català serà el mateix que el que es fa avui dia.
El català cau dràsticament en el lleure juvenil de Barcelona
Aquest mateix dijous cinc de març també s’ha publicat un nou estudi de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), a encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona. Un estudi que demostra la mala salut del català a la capital de Catalunya, Barcelona, en els més joves, ja que mostra que el 75% dels joves de la ciutat de Barcelona utilitzen el castellà per comunicar-se mentre fan activitats esportives i de lleure.
L’estudi s’ha presentat en la jornada L’ús del català entre el jovent de Barcelona. On ens trobem?, emmarcada dins del projecte «Foment de l’ús del català en els àmbits de l’educació en el lleure i activitats complementàries de la ciutat de Barcelona» i han participat 720 joves i 113 monitors i entrenadors dels clubs esportius Barcelona Universitari Club, Bàsquet Ateneu Montserrat, Club Handbol Barcelona Sants, Lluïsos de Gràcia, Unió Esportiva Sant Andreu, ACE Sansur i CE La Marina i els equipaments el Servei de Dinamització Juvenil Espai 04, l’Espai Jove La Bàscula, l’Espai Química i l’espai per a adolescents La Clau.
L’Ajuntament destaca que “els participants, quan parlen entre ells, fan un ús majoritari del castellà”, un fet que contrasta amb la labor dels monitors i els entrenadors, ja que aquests sí que s’erigeixen en defensors de la llengua catalana i “mantenen un ús rellevant del català i actuen com a referents lingüístics“. “En alguns espais hi ha una consciència notable sobre la centralitat del català per part de la direcció i part de l’equip, i alguns monitors són clarament mantenidors”, destaquen en l’informe.